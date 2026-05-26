Slušaj vest

Jedan dečak (6) iz Norveške napravio je neverovatno otkriće tokom školskog izleta kada je ugledao nešto što je ličilo na stari, zarđali komad metala koji je virio iz zemlje. Predmet, za koji se kasnije ispostavilo da je mač star 1.300 godina iz perioda pre Vikinga, danas predstavlja značajno arheološko otkriće.

Dečak po imenu Henrik bio je sa razredom na izletu u mestu Gran, u oblasti Hadeland u Norveškoj, kada je primetio neobičan predmet u preoranom polju. Znatiželjan, podigao ga je i pokazao učiteljima.

U prvi mah delovalo je kao običan otpadni metal. Međutim, nakon pažljivijeg pregleda, nastavnici su posumnjali da bi predmet mogao biti mnogo stariji i odmah kontaktirali lokalne arheologe.

Stručnjaci su potom potvrdili da je reč o drevnom maču starom 1.300 godina.

Prema rečima arheologa, u pitanju je redak jednosekli mač, tip oružja koji se često koristio u Skandinaviji pre nego što su vikinški ratnici postali dominantna sila širom Evrope. Iako je mač u velikoj meri prekriven rđom, stručnjaci navode da su njegov oblik i struktura i dalje jasno vidljivi.

Mač je prebačen u Muzej kulturne istorije u Oslu, gde će stručnjaci nastaviti njegovo očuvanje i detaljno proučavanje. Očekuje se da će istraživači koristiti rendgenske snimke i analizu metala kako bi otkrili način izrade, kome je pripadao i kakvu je ulogu imao u tom periodu.

Arheolozi su posebno pohvalili Henrikove učitelje jer nisu pokušali sami dalje da kopaju po polju, već su odmah prijavili pronalazak stručnjacima.

- Veoma smo ponosni na decu koja su primetila mač u polju. I još smo srećniji što su zajedno sa učiteljima uradili pravu stvar i pozvali stručnjake - naveli su lokalni arheolozi, prenosi Ancient Origins.

Zašto je otkriće važno

Istoričari veruju da bi ovaj pronalazak mogao da pruži nova saznanja o životu u Norveškoj pre vikinškog doba. Oblast Hadeland već dugo se povezuje sa naseljima iz gvozdenog doba, grobnim lokalitetima i ratničkom kulturom, zbog čega je ovo otkriće posebno značajno.

Stručnjaci navode da mač podseća na "Tip F" vikinške mačeve koji se decenijama pojavljuju u norveškim arheološkim zapisima. Pretpostavlja se da je nekada pripadao ratniku ili članu uticajne porodice tokom burnog perioda skandinavske istorije.

Halden u Norveškoj Foto: Zoonar/Moser, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Norveška nastavlja da otkriva tragove vikinške prošlosti

Norveška i druge skandinavske zemlje poslednjih godina beleže niz iznenađujućih otkrića povezanih sa Vikinzima. Neke artefakte pronašli su planinari, lovci, pa čak i deca, dok klimatske promene i topljenje tla otkrivaju predmete koji su vekovima bili skriveni.

Godine 2018. jedna osmogodišnja devojčica iz Švedske pronašla je drevni mač dok se igrala pored jezera tokom suše. U drugom slučaju, dečak je otkrio vikinški mač koristeći detektor metala koji je dobio za rođendan.

Henrikovo otkriće sada se pridružilo toj listi neverovatnih pronalazaka i još jednom podsetilo arheologe da brojni delovi evropske istorije možda i dalje čekaju skriveni ispod zemlje.