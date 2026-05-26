Sjedinjene Američke Države su odobrile danas planoveIzraela za proširenje borbe protiv libanske militantne grupe Hezbolahu narednim danima.

Međutim, Vašington je upozorio izraelsku vladu da ne napada Bejrut zbog zabrinutosti da će to naneti štetu pregovorima sa Iranom, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izraelske zvaničnike.

Američki ambasador Majk Hakabi je u ponedeljak uveče obavestio Belu kuću o nameri Izraela da proširi operacije u Libanu, a američka poruka je bila "da ne ruše zgrade po Bejrutu'', preneo je izraelski Kanal 12.

Visoki izraelski zvaničnik je potvrdio Kanalu 12 da ipak postoji odobrenje za ciljane udare i u Bejrutu ako se ukaže operativna prilika za takvu akciju.

Izraelski javni servis Kan citira neimenovanog izraelskog bezbednosnog zvaničnika, koji je rekao da ako operativni planovi ostanu ograničeni na južni Liban, Izraelske odbrambene snage (IDF) mogu da nanesu štetu Hezbolahu, ali neće zaustaviti napade eksplozivnim dronovima koji su i glavni razlog za intenziviranje borbi.

"Moramo da učinimo mnogo više. Izraelski suverenitet se krši svakog dana. Izraelske odbrambene snage pokazuju značajnu uzdržanost jer deluju u skladu sa dogovorima sa SAD i libanskom vladom. Ne možemo da prihvatimo trenutnu realnost bez mogućnosti da odgovorimo", izjavio je visoki zvaničnik IDF.