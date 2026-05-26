Izraelske odbrambene snage (IDF) izvršile su danas ciljani udar na novog vojnog komandanta palestinske militantne grupe Hamas Mohameda Odeha, navodi se u zajedničkom saopštenju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca.

U medijskim izveštajima iz Pojasa Gaze se navodi da je pogođena stambena zgrada u naselju Rimal u gradu Gazi, kao i da su u napadu poginule dve, a ranjeno je 10 osoba, prenosi Tajms of Izrael.

U zajedničkom saopštenju Netanjahua i Kaca se navodi i da je Odeh bio šef obaveštajne službe Hamasa tokom napada 7. oktobra 2023. godine, kao i da je prošle nedelje imenovan za novog lidera Hamasa u Pojasu Gaze i šefa njenog vojnog krila umesto Iza al-Dina al-Hadada koji j je ubijen 15. maja u gradu Gazi u napadu IDF-a.

"Odeh je bio odgovoran za ubistvo, otmicu i ranjavanje mnogih izraelskih civila i vojnika IDF-a", navodi se u saopštenju izraelskih zvaničnika.

Prema tvrdnjama objavljenim u saudijskom listu A-Šark Al-Avsat, Odeh je bio blizak El-Hadadu i sarađivao je sa njim na obnovi organizacione strukture Hamasa nakon ubistva njegovih bivših vođa Muhameda Deifa i Muhameda Sinvara tokom rata.

Pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa detaljima, u izveštaju se navodi da je nakon Sinvarovog ubistva u maju 2025.godine Odehu predloženo da predvodi Brigade el-Kasam, ali da je on to navodno odbio.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

