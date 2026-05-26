Američki predsednik Donald Tramp ocenio je danas da bi vodeći američki mediji, sve i da se Iran preda Sjedinjenim Američkim Državama, objavili da je Iran zapravo pobedio u ratu.

"Ako se Iran preda, prizna da je njihova mornarica nestala i da leži na dnu mora, da njihovo ratno vazduhoplovstvo više nije sa nama, i ako cela njihova vojska izađe iz Teherana, spuštenog oružja i visoko podignutih ruku, svaki vičući:

'Predajem se, predajem se' dok maše belom zastavom, i ako celokupno njihovo preostalo rukovodstvo potpiše sva potrebna 'Dokumenta o predaji' i prizna poraz moćnim, snažnim i veličanstvenim SAD, 'Njujork tajms', 'Kineski strit džornal' (aluzija na Vol strit džornal), korumpirani i sada nebitni 'CNN', i svi ostali članovi lažnih vesti, objaviće da je Iran ostvario majstorsku i briljantnu pobedu nad SAD", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Prema njegovim rečima, mediji koje je naveo su "izgubili put" i "apsolutno su poludeli".

On je prethodno saopštio da pregovori sa Iranom dobro napreduju i da će mirovni sporazum "ili biti veliki dogovor za sve", ili ga neće ni biti.