Snimak američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađegkako hvata dve zmije golim rukama postao je viralan, ali zvaničnici za zaštitu divljih životinja upozoravaju javnost da to ne pokušava kod kuće.

U opisu videa, objavljenog danas, Kenedi je naveo da uklanja gmizavce sa terase kuće svog kolege dr Mehmeta Oza na Floridi, piše BBC.

Hvatanje zmija na terasi

„Šeril navija dok uklanjam par crnih patika sa terase dr Oza“, napisao je Kenedi, očigledno misleći na svoju suprugu, glumicu Šeril Hajns. Na snimku se čuje ženski glas, verovatno njen, kako pita: „Zašto?“

Na snimku se vidi Kenedi, obučen u košulju, pantalone i čarape, ali bez cipela, kako prilazi zmijama, čuči i hvata ih. Dok se smeši u kameru, držeći zmije koje kao da ga grizu, ženski glas kaže: „Bobi, molim te.“ Voditelj, dr Oz, je direktor Centara za usluge Mediker i Medikejd, dela zdravstvenog odeljenja na čijem je čelu Kenedi.

To je vrsta zmije poznata kao „crni trkač“ koja je, prema Službi nacionalnih parkova, „neotrovna i bezopasna za ljude sve dok se ne dodiruje“.

Komisija za zaštitu riba i divljih životinja Floride nedavno je upozorila stanovnike da se drže podalje od zmija jer one postaju aktivnije u proleće. „Dajte zmijama dovoljno prostora i divite im se iz daljine“, saopštila je agencija u objavi na Fejsbuku. „Oduprite se želji da uzmete jednu - čak i naše neotrovne zmije mogu jako da ujedu“, dodaje se.

Prethodni neobični incidenti

Ovo nije prvi put da je Kenedi imao bliske susrete sa divljim životinjama. U aprilu su ga na Kapitol Hilu pitali o optužbama da je odsekao penis rakunu koji je uginuo na putu.

Poslanica Adelita Grijalva, demokratkinja iz Arizone, pitala je Kenedija tokom saslušanja: „Jutros sam pročitala članak o vašoj sklonosti ka sprovođenju sopstvenih medicinskih istraživanja. Navodno ste jednom odsekli penis rakunu ubijenom na putu kako biste ga kasnije mogli proučavati.“

Kenedi se takođe suočio sa kritikama ekologa pre dve godine zbog tvrdnje da je odsekao glavu mrtvom nasukanom kitu motornom testerom kako bi je poneo kući na krovu svog automobila.