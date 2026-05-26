Strašna porodična tragedija dogodila se u noći između ponedeljka i utorka u stambenoj zgradi u 19. arondismanu Pariza. Šesnaestogodišnji tdečakr osumnjičen je da je ubio svog 14-godišnjeg brata i brutalno napao majku, čije je stanje kritično.

Bilo je nešto pre 3 sata ujutru kada se šesnaestogodišnjak pojavio u policijskoj stanici u 19. arondismanu sa krvavim rukama. Pred policajcima je izjavio da je "ubio svoju majku i svog 14-godišnjeg brata", navodi Tužilaštvo u Parizu.

Nekoliko minuta kasnije, oko 3.10, policijske ekipe stigle su na adresu koju je naveo, u ulici Krime, u stan na trećem spratu.

Pronađeni nož i čekić

Po ulasku u stan, policajci su u jednoj od soba pronašli telo "maloletnika koji je ležao na krevetu sa više krvarećih rana na vratu", navodi policijski izvor.

Za 14-godišnjeg dečaka, koji je bio brat osumnjičenog, bilo je prekasno. Hitna pomoć je na licu mesta mogla samo da konstatuje njegovu smrt, saopštilo je Tužilaštvo u Parizu.

U drugoj prostoriji policajci su "pronašli nagu ženu kako leži na krevetu sa otečenom glavom i otvorenim prelomom", navodi isti izvor.

Utvrđeno je da je reč o majci dvojice dečaka, 54-godišnjoj ženi koja je prevezena u bolnicu nakon što joj je pružena hitna reanimaciona pomoć, navodi tužilaštvo. Prema dostupnim informacijama, njeno stanje je u utorak ujutru i dalje bilo kritično.

Za sada je teško utvrditi šta se tačno dogodilo u porodičnom stanu. Policajci su u kupatilu pronašli "nož i čekić u kadi, za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja dela", dodaje policijski izvor.

Istražuje se mogućnost psihičkog poremećaja

Dežurni tužilac iz Tužilaštva u Parizu odmah je izašao na mesto događaja. Pokrenuta je hitna istraga zbog "ubistva maloletnika mlađeg od 15 godina s umišljajem" i "pokušaja ubistva roditelja s umišljajem", potvrdilo je Tužilaštvo u Parizu za Le Parisien.

Prema dostupnim informacijama, istraga je poverena brigadi za zaštitu maloletnika.

Šesnaestogodišnjak, osumnjičen da je ubio mlađeg brata i teško povredio majku, uhapšen je i zadržan u policijskom pritvoru.

Istražitelji će ispitati mogućnost postojanja psihičkog poremećaja. Prema dostupnim informacijama, tinejdžer je imao zvanično priznato pravo na pomoć zbog invaliditeta.

"Brojne istražne radnje su u toku", saopštilo je kratko Tužilaštvo u Parizu.