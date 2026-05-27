Slušaj vest

Američka svemirska agencija NASAobjavila je detalje o robotskim lenderima, dronovima za skakanje i vozilima koje planira da pošalje na Mesec kao deo izgradnje stalne lunarne baze.

Među nekoliko odabranih kompanija koje će graditi ove mašine je i Blue Origin, svemirska kompanija osnivača Amazona Džefa Bezosa, piše BBC News.

Nova svemirska trka

Sjedinjene Države žele da vrate svoje astronaute na Mesec pre nego što predsednik Donald Tramp napusti funkciju 2028. godine. Ali NASA se takmiči sa Kinom u vraćanju ljudi na površinu Meseca, što stavlja agenciju pod pritisak da izgleda kao pobednik u novoj svemirskoj trci.

Kina, zapravo, napreduje sa svojim planovima da iskrca ljude na Mesec do 2030. godine, a u ponedeljak je lansirala svemirsku letelicu Šendžou-23, poslavši posadu na svoju svemirsku stanicu Tjangong.

Ambicije i nerealni rokovi

U martu je NASA najavila program vredan 20 milijardi dolara za izgradnju stalne baze na južnom polu Meseca do 2032. godine, koju bi pokretala nuklearna i solarna energija. Administrator NASA-e Džared Isakman rekao je da te najave znače da SAD „više nikada neće napustiti Mesec“.

Baza bi omogućila SAD da sprovode naučne eksperimente, potencijalno eksploatišu vredne resurse i olakšaju putovanja na Mars.

Međutim, većina stručnjaka se slaže da je NASA-in vremenski okvir nerealan. Iako su SAD uspešno poslale četiri astronauta oko Meseca u misiji Artemis II u aprilu, neki naučnici veruju da će Kina verovatno biti sledeća zemlja koja će iskrcati ljude na površinu Meseca.

Foto: HOGP/Canadian Space Agency

„Ne bi me uopšte iznenadilo da je Kina stigla prva tamo“, rekao je za BBC News dr Simeon Barber, lunarni naučnik na Otvorenom univerzitetu, ukazujući na probleme NASA-e u obezbeđivanju svemirske letelice za sletanje ljudi na Mesec.

Program „Baza paljenja Meseca“

NASA-in program „Baza za paljenje Meseca“ sastoji se od tri faze. Pre nego što ljudi stignu, agencija planira da pošalje robotske lendere i dronove za skakanje kako bi istražili i mapirali izazovan teren Meseca.

Takođe će isporučiti vozila za dostavu koja bi mogla da prevoze astronaute po površini i nose komunikacionu i naučnu opremu. NASA je u utorak objavila da su ugovori za izgradnju vozila dodeljeni kompanijama, uključujući Blu Oridžin, Intuitiv Mašins i Astrobotiks. Agencija zahteva da lunarni lender Blu Oridžina, nazvan Endurans, bude sposoban za precizna sletanja i autonomnu navigaciju i kontrolu.

Foto: NASA / HANDOUT/NASA

Očekuje se da će se lender Grifin-1 kompanije Astrobotiks spustiti u krater Nobile blizu Južnog pola. Letelica će takođe dostaviti naučne instrumente za NASA-u, uključujući kamere visoke rezolucije i alate koji koriste reflektovanu lasersku svetlost kako bi pomogli pri sletanju.

Od robota do ljudskih naselja

Očekuje se da će ovo robotsko istraživanje trajati do 2029. godine, sa 25 planiranih lansiranja i sletanjem 4 metričke tone tereta na Mesec, rekao je Karlos Garsija-Galan, izvršni direktor Programa lunarnih baza. Nakon toga, NASA planira da izgradi nuklearne i solarne elektrane, uključujući fisione reaktore.

Do 2032. godine, agencija želi da omogući ljudima da žive na Mesecu u „polutrajnim“ smeštajima, a roveri bi omogućili astronautima da putuju na veće udaljenosti po stenovitoj površini. Južni pol Meseca je posebno atraktivan jer bi se zamrznuta voda tamo mogla koristiti za piće ili za proizvodnju kiseonika.

Ključna prepreka i politički pritisak

Međutim, planovi NASA-e zavise od dostupnosti svemirske letelice koja može bezbedno da odvede ljude na Mesec. Kompanija SpejsIks, koju vodi Ilon Mask, dobila je ugovor za izgradnju svemirske letelice pod nazivom Staršip sistem za ljudsko sletanje, ali se suočila sa brojnim preprekama i kašnjenjima. „Ograničavajući korak je spuštanje astronauta na površinu“, objašnjava lunarni naučnik Simeon Barber. „Mislim da NASA smatra da je u poziciji da mora da počne da objavljuje da ima planove. Dakle, mislim da iza toga stoji mnogo političkog podsticaja“, zaključuje on.