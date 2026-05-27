Broj zemalja koje učestvuju u češkoj inicijativi za isporuku municije Ukrajiniskoro se prepolovio otkako se premijer Andrej Babiš vratio na dužnost u decembru, obećavši da češki građani neće plaćati ukrajinsko oružje.

Prema rečima češkog predsednika Petra Pavela, bivšeg komandanta NATO-a, inicijativu sada finansira samo devet zemalja, u odnosu na 18 prošle godine.

Ključna inicijativa za Ukrajinu

Ovaj trend pokreće zabrinutost oko raspodele tereta i budućnosti projekta, koji je pokrenula prethodna proevropska vlada uz snažnu podršku samog Pavela.

„Inicijativa i dalje funkcioniše, ali nova teškoća je što samo devet zemalja članica doprinosi finansijski“, rekao je Pavel za Fajnenšel tajms.

Petr Pavel Foto: Daniel Novakovic/STA/STA

„Ova inicijativa snabdeva Ukrajince sa čak 50 odsto celokupne municije velikog kalibra, tako da se u tom smislu ne može lako zameniti bilo čim drugim.“

Prag je osmislio plan da Kijevu do 2024. godine obezbedi više od 4 miliona artiljerijskih granata velikog kalibra kako bi se pomoglo u obnavljanju sve manjih zaliha municije u Ukrajini i održavanju odbrane od ruske invazije. Pavel je rekao da bi budućnost ove inicijative trebalo da bude jedna od tema na samitu NATO-a u Ankari u julu.

Razlozi za povlačenje podrške

Pavelova kancelarija je odbila da navede imena zemalja koje su se nedavno povukle iz inicijative.

Zapadni vojni zvaničnik rekao je da su Nemačka i neke nordijske zemlje ostale među učesnicima, ali je dodao: „Nekim zemljama je sada čudno da plaćaju za nešto što čak ni vladajući političari vodeće zemlje ne podržavaju adekvatno".

Babiš: Češki građani su prioritet

U posebnoj izjavi za Fajnenšel tajms, premijer Babiš je rekao da njegova vlada daje prioritet ograničenim javnim sredstvima za češke građane, koji se suočavaju sa visokim računima za energiju nakon sukoba u Iranu, u odnosu na podršku Ukrajini. „Nemamo novca, pa dobijamo novac od drugih zemalja, a zatim isporučujemo municiju“, rekao je Babiš.

Andrej Babiš Foto: Petr David Josek/AP

Tokom prošlogodišnje predizborne kampanje, Babiš je pretio da će potpuno obustaviti inicijativu za municiju, kritikujući je zbog, kako je rekao, nedostatka transparentnosti u korišćenju novca i neizvesnosti oko toga u kojoj meri je Čehoslovačka grupa (CSG) sa sedištem u Pragu direktno profitirala.

CSG, jedan od najvećih evropskih proizvođača municije, bio je glavni korporativni partner češke vlade u nabavci i obnovi artiljerijskih granata iz zemalja koje nisu članice NATO-a za zapadne saveznike Ukrajine.

„Inicijativa nije mrtva, ali je malo spora“

Mihal Strnad, vlasnik i generalni direktor kompanije CSG, rekao je da je Babišova administracija ostavila inicijativu u neizvesnosti nekoliko meseci nakon preuzimanja vlasti. Prema njegovim rečima, postojalo je „neko pravno pitanje koje se novoj vladi nije dopalo, pa je trebalo vremena da se to razjasni“.

Međutim, Strnad smatra da je prerano za izvođenje zaključaka o tome da li će Kijev ove godine dobiti manje granata od zapadnih saveznika, delom zato što neke zemlje sada možda koriste alternativne kanale za snabdevanje Ukrajine.

„Neke od zemalja donatora su u osnovi rekle da više nisu zainteresovane za finansiranje inicijative, pa kupuju direktno od nas ili od nekih drugih dobavljača“, objasnio je Strnad. Zaključio je da inicijativa „nije mrtva, ona i dalje funkcioniše, ali je malo spora“.