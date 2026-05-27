Poljska je od američkog Stejt departmenta dobila preliminarno odobrenje za pokretanje domaće proizvodnje projektila PAC-3 MSE, ključnih za sistem PVO "Patriot".

Vest je otvrdio zamenik poljskog ministra obrane Cezari Tomzjuk, ističući da se radi o mogućoj prekretnici u dugogodišnjim nastojanjima Varšave da na svojoj teritoriji pokrene proizvodnju naprednog naoružanja, preneli su ukrajinski mediji.

Poljski zvaničnik je izjavio kako je američka strana promenila stav nakon razgovora u Vašingtonu.

"Amerikanci su u početku bili skeptični da Poljska može da proizvodi projektile PAC-3 za Patriote, ali sada je sve otvoreno i dobili smo načelno odobrenje", rekao je.

Taj bi korak ojačao ulogu Poljske u obrambenom lancu NATO, s obzirom na to da je Vašington pod pritiskom da popuni vlastite zalihe i uveri saveznike u svoju dugoročnu vojnu prisutnost u Evropi.

Ova vest dolazi u zanimljivom trenutku za američko-poljske odnose. Nakon višeedeljnih rasprava o razmeštaju američkih snaga u Evropi i obnovljenih polemika u Varšavi o strateškoj zavisnosti o Vašingtonu, najava sugeriše da bi vojna saradnja mogla da se pomeri s puke prisutnosti vojnika i nabavke opreme prema dubljoj industrijskoj integraciji.

Poljska je postala jedan od najvećih evropskih kupaca američke vojne opreme, nabavivši sisteme Patriot, tenkove Abrams, helikoptere Apače i lansere HIMARS.

Međutim, poljske vlade, nezvisno o političkom predznaku, sve glasnije ističu kako takve nabavke moraju rezultirati jačanjem domaćih industrijskih kapaciteta i znanja, a ne stvaranjem dugoročne zavisnosti.

Poljski zvaničnik je naveo i da se razgovori ne odnose samo na projektile za Patriot. Prema njegovim rečima, američki zvaničnici pokazali su interes i za scenarije u kojima bi Poljska mogla da proizvodi dalekometnu municiju za sisteme HIMARS i projektile Hellfire koje koriste helikopteri Apač.

Potražnja za ovim projektilima je naglo porasla zbog vojne pomoći Ukrajini, povećanih nabki evropskih saveznika i nastojanja SAD da obnovi vlastite zalihe nakon nedavnih operacija na Bliskom istoku.

Portal Defence24 objavio je da godišnja proizvodnja trenutno iznosi oko 700 projektila, a SAD planira značajno da je poveća do kraja ove decenije.

Zemlje koje su se donedavno smatrale prvenstveno kupcima sve se više pozicioniraju kao proizvodni partneri. Ulogu u proizvodnji projektila za Patriot zatražila je i Nemačka, a evropske vlade, podstaknute iskustvima iz rata u Ukrajini, zagovaraju jačanje lokalizovane proizvodnje strateške opreme.