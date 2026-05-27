U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libanaubijena je 31 osoba, a ranjeno više od 40 ljudi.

Pozivajući se na podatke libanskog Ministarstva zdravlja, Al Džazira navodi da je Izrael izveo višestruke vazdušne napade na gradove Burdž Al Šamali, Kutarijat Al Ruz, Habuš, Marakah i Salu, kao i na okolna naselja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u ponedeljak da je na sastanku bezbednosnog kabineta naredio da se pojačaju napadi na Hezbolah, a njegove pretnje su izazvale paniku među žiteljima južnih predgrađa Bejruta u kojima su uporišta Hezbolaha.

Foto: Emilio Morenatti/AP

Primirje je više puta kršeno sa obe strane, što preti da ugrozi složene tekuće pregovore o okončanju rata između SAD, Izraela i Irana.

Sjedinjene Američke Države su odobrile danas planove Izraela za proširenje borbe protiv libanske militantne grupe Hezbolah u narednim danima, međutim Vašington je upozorio izraelsku vladu da ne napada Bejrut zbog zabrinutosti da će to naneti štetu pregovorima sa Iranom, preneli su danas jevrejski mediji pozivajući se na neimenovane izraelske zvaničnike.

Američki ambasador Majk Hakabi je sinoć obavestio Belu kuću o nameri Izraela da proširi operacije u Libanu, a američka poruka je bila "da ne ruše zgrade po Bejrutu", prenela je ranije danas izraelska televizija Kanal 12.

Kurir.rs/Kanal 12/Al Džazira/Agencije

