OVO SE TIČE I RUSA U SRBIJI! U DUMI PROŠAO ZAKON KOJI SE NEĆE DOPASTI MNOGIMA Zaplena imovine onima koji su napustili zemlju i govore "protiv interesa" države!
U Rusiji je usvojen zakon kojim se sudovima dozvoljava da zaplene imovinu ljudi koji su napustili zemlju kako bi se obezbedilo naplaćivanje kazni za javne izjave ili objave „protiv interesa“ države.
Prema zakonu, jednoglasno usvojenim u Dumi, imovina može da bude zaplenjena čak i pre nego što se analizira prijava protiv prekršioca, prenosi BBC na ruskom.
Ovo je novi pokušaj pritiska na novinare, aktiviste, političke prognanike, nezavisne medije i blogere sa sedištem u inostranstvu, kažu advokati.
Izmene Zakona o administrativnim prekršajima (ZAP) trebalo bi da stupe na snagu 1. septembra.
Njima se proširuje postojeća praksa kažnjavanja Rusa koji su napustili zemlju, a nastavljaju da javno govore protiv rata, represije i režima ili šire informacije navodno usmerene „protiv interesa Rusije“.
Novčane kazne biće izricane na osnovu više od desetak članova Zakonika o administrativnim prekršajima.
Među njima su poznate odredbe o „stranim agentima“, članstvo u „nepoželjnim organizacijama" i „diskreditovanje“ vojske, kao i manje uobičajene, ali ipak prilično raznovrsne - od sitnijih prestupa u vidu nepoštovanja vlade do poricanja uloge Sovjetskog saveza u oslobađanju Evrope od nacizma.
Odgovaraće i svako ko poziva na sankcije protiv Rusije i na „terorističke“ i „ekstremističke“ aktivnosti.
Uz to, sudovi će moći da izriču nove novčane kazne za neplaćanje prethodno izrečenih novčanih kazni.
Glavna promena oduzimanje imovine ljudi
Ali glavna promena je što se prvi put u zakonodavstvu pojavljuje mogućnost oduzimanja imovine ljudi.
„Spisak odredaba, odnosno prekršaja je prvenstveno politički i vezan je za slobodu izražavanja.
Stvara još pogodnije tlo i mehanizam za kažnjavanje izjava, novinarskog rada, učešća u udruženjima i kontakata sa organizacijama koje ruske vlasti smatraju politički opasnim“, rekao je za BBC advokat, koji je želeo da ostane anoniman radi sopstvene bezbednosti.
„Istovremeno, sve ovo bi moglo da ima snažan zastrašujući efekat: ljudi u inostranstvu koji imaju račune, nekretnine, akcije, nasledstva ili drugu imovinu u Rusiji biće primorani da razmotre rizik od suđenja u odsustvu i oduzimanja imovine zbog javnih izjava“, dodao je.
Najvažnija i najproblematičnija je nova verzija člana Zakona o administrativnim prekršajima o oduzimanju imovine, naglašavaju advokati.
Duma je sada odobrila oduzimanje sredstava na računima i bilo koje druge imovine, među njima i nekretnine u Rusiji, čak i pre konačne odluke o slučaju - kao obezbeđenje za buduću kaznu.
Štaviše, sudija mora veoma brzo da razmotri zahtev organa za sprovođenje zakona za oduzimanje imovine, najkasnije dan posle podnošenja zahteva - i ne mora da obaveštava vlasnika imovine.
Još opasnije je što vrednost imovine oduzete po novom zakonu neće biti ograničena iznosom moguće kazne, kažu stručnjaci koji su govorili za BBC na ruskom.
Prema zakonu, najpre bi trebalo da se zapleni novac sa bankovnih računa, a potom, ako je potrebno, i druga imovina.
Šta se dešava ako na računu nema novca?
Ako na računu ili računima nema novca, predmet zaplene bi mogao da bude stan ili druga nekretnina koji bi potom bio prodat i od toga bile naplaćene desetine hiljada rubalja kazni, tvrdi advokat Grigorij Vajpan, upisan u registar „stranih agenata“.
Sudske presude u takvim slučajevima stupiće na snagu odmah - na dan donošenja - bez obustavljanja njihovog izvršenja ako se na ove odluke uloži žalba, napominje on.
To znači da bi kazna lako mogla da postane nesrazmerna i da se „koristi ne samo kao tehničko sredstvo za izricanje kazne, već i kao sredstvo pritiska“, rekao je drugi advokat, koji je takođe pod uslovom anonimnosti govorio za BBC na ruskom.
Izmene zakona još od 2023. godine predlažu Državni savet Tatarstana i poslanik Jedinstvene Rusije Ajrat Farahov.
U početku su predlagali samo kažnjavanje opozicionih lidera i aktivista koji su napustili Rusiju - kao „preventivnu“ meru.
„Komentatori koji su ranije bili poznate ličnosti, čak i idoli... nanose štetu društvu i državi. Ova peta kolona previše cveta“, objasnili su inicijativu parlamentarci Tatarstana.
Novi, pooštreni predlog zakona podnet je Dumi na razmatranje 2024. godine i nekoliko puta do sada je menjan.
Novom verzijom je predloženo kažnjavanje Rusa koji su emigrirali u odsustvu za „sve slučajeve administrativnih prekršaja počinjenih u inostranstvu protiv interesa Ruske Federacije“ i oduzimanje njihove imovine kako bi se osiguralo plaćanje kazni.
(Kurir.rs/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)
