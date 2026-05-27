DRUGA EKOLOŠKA KATASTROFA U AMERICI U 3 DANA! Objavljen broj mrtvih i nestalih nakon pucanja rezervoara sa korozivnom hemikalijom (FOTO, VIDEO)
Najmanje jedna osoba je poginula, a devet ljudi se vode kao nestali nakon implozije (naglog sabijanja i urušavanja ka unutrašnjosti) rezervoara sa hemikalijama u SAD.
Skaj njuz prenosi da se incident dogodio juče u fabrici celuloze i papira u gradu Longvju u saveznoj državi Vašington.
Navodi se da je među devetoro povređenih i vatrogasac koji je intervenisao u postrojenju "Nipon dajnavejv pekedžing".
- Više povređenih je zadobilo opekotine ili povrede od udisanja (hemikalija) - saopštile su vlasti koje su navele da se težina povreda kreće od lakših do kritičnih.
U rezervoaru se nalazila hemikalija koja je korozivna i koristi se za razgradnju drveta za proizvodnju papira.
Zvaničnici još uvek nisu utvrdili uzrok implozije, ali su rekli da nema neposredne pretnje po stanovništvo.
U saopštenju vatrogasne službe Longvjua navedeno je da je rezervoar "i dalje nestabilan", što je stvaralo "opasne uslove za osoblje hitnih službi" prilikom intervencije.
- Ekipe za intervencije nastavljaju napore da strukturno ojačaju i stabilizuju lokaciju pre bezbednog nastavka operacija spasavanja - poručili su vatrogasci.
Guverner Vašingtona Bob Ferguson poručio je da je "duboko tužan što čuje da je bilo smrtnih slučajeva".
- Moje misli su sa radnicima i njihovim porodicama, kao i sa ekipama hitnih službi - naveo je on.
Fabrika u kojoj se dogodio incident zapošljava oko 1.000 ljudi i proizvodi materijal za maramice, papir za štampanje, šolje, tanjire, kartone i drugu robu.
Incident se desio tri dana nakon što je 40.000 ljudi dobilo naređenje za evakuaciju zbog rizika od eksplozije hemijskog rezervoara u vazduhoplovnom postrojenju u Garden Grouvu na jugu Kalifornije.
Oštećeni rezervoar - za koji vlasti tvrde da je sada bezbedan - ispuštao je u vazduh nakon pregrevanja metil metakrilat, opasnu i lako zapaljivu hemikaliju koja se koristi za izradu plastičnih delova.
