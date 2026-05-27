Najmanje jedna osoba je poginula, a devet ljudi se vode kao nestali nakon implozije (naglog sabijanja i urušavanja ka unutrašnjosti) rezervoara sa hemikalijama u SAD.

Skaj njuz prenosi da se incident dogodio juče u fabrici celuloze i papira u gradu Longvju u saveznoj državi Vašington.

Navodi se da je među devetoro povređenih i vatrogasac koji je intervenisao u postrojenju "Nipon dajnavejv pekedžing".

- Više povređenih je zadobilo opekotine ili povrede od udisanja (hemikalija) - saopštile su vlasti koje su navele da se težina povreda kreće od lakših do kritičnih.

U rezervoaru se nalazila hemikalija koja je korozivna i koristi se za razgradnju drveta za proizvodnju papira.

Zvaničnici još uvek nisu utvrdili uzrok implozije, ali su rekli da nema neposredne pretnje po stanovništvo.

Implozija rezervoara sa hemikalijama u fabrici celuloze i papira u gradu Longvju u američkoj saveznoj državi Vašington Foto: Mathieu Lewis-Rolland / Getty images / Profimedia, Printscreen/Youtube/KING 5 Seattle

U saopštenju vatrogasne službe Longvjua navedeno je da je rezervoar "i dalje nestabilan", što je stvaralo "opasne uslove za osoblje hitnih službi" prilikom intervencije.

- Ekipe za intervencije nastavljaju napore da strukturno ojačaju i stabilizuju lokaciju pre bezbednog nastavka operacija spasavanja - poručili su vatrogasci.

Guverner Vašingtona Bob Ferguson poručio je da je "duboko tužan što čuje da je bilo smrtnih slučajeva".

- Moje misli su sa radnicima i njihovim porodicama, kao i sa ekipama hitnih službi - naveo je on.

Fabrika u kojoj se dogodio incident zapošljava oko 1.000 ljudi i proizvodi materijal za maramice, papir za štampanje, šolje, tanjire, kartone i drugu robu.

Incident se desio tri dana nakon što je 40.000 ljudi dobilo naređenje za evakuaciju zbog rizika od eksplozije hemijskog rezervoara u vazduhoplovnom postrojenju u Garden Grouvu na jugu Kalifornije.

Oštećeni rezervoar - za koji vlasti tvrde da je sada bezbedan - ispuštao je u vazduh nakon pregrevanja metil metakrilat, opasnu i lako zapaljivu hemikaliju koja se koristi za izradu plastičnih delova.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

