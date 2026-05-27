Iran će potpisati mirovni sporazum sa SAD samo ako Teheranu bude omogućen pristup zamrznutoj imovini u vrednosti od 24 milijarde dolara.

Britanski telegraf navodi da tako glasi ultimatum koji su tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi postavili Mohamed Bager Galibaf, glavni pregovarač i predsedavajući iranskog parlamenta i šef diplomatije Abas Aragči.

Oni su insistirali da Islamska Republika neće nastaviti pregovore o bilo kakvom sporazumu sve dok se polovina zamrznute imovine – vredna 12 milijardi dolara – ne prebaci Teheranu kada se objavi memorandum o razumevanju, a preostala imovina treba da postane dostupna Iranu u narednih 60 dana.

- Naš zahtev je oslobađanje zamrznute imovine – ne u budućnosti, nego odmah. Nikakvi pregovori nisu mogući bez deponovanja blokiranih iranskih sredstava - kazao je neimenovani iranski zvaničnik blizak pregovoračkom timu u Dohi.

Navodi se da je američki predsednik Donald Tramp upozoren da bi prihvatanje sporazuma bilo ravno nagrađivanju iranskog režima i plaćanju Teheranu da se okonča rat koji je šef Bele kuće započeo.

Zamrznuti prihodi od nafte i gasa veći od 100 milijardi dolara

Zamrznuta imovina koju Iran želi da dobije uključuje prihode od prodaje nafte i gasa koji su deponovani u stranim bankama tokom godina sprovođenja američkih sankcija.

Ukupna zamrznuta imovina Irana, koja je uglavnom u gotovini, ali uključuje i neku imovinu, iznosi više od 100 milijardi dolara.

Iran je zaradio taj novac, ali nije mogao da ga unese u zemlju jer su međunarodna bankarska ograničenja označila takve transfere nezakonitim u skladu pravilima koje je postavilo američko Ministarstvo finansija.

Britanski list ocenjuje da bi, kako bi oslobodio taj iranski novac, Vašington verovatno morao da ukine sankcije Teheranu, obezbedi saradnju stranih vlada i stvori mehanizam koji bi garantovao da režim neće koristiti novac za obnovu svog nuklearnog programa ili finansiranje proiranskih saveznika u regionu.

Izvor iz zemlje Persijskog zaliva, koji je učestvovao u pregovorima, rekao je za Dejli telegraf da strane razgovaraju o "složenom mehanizmu" kako bi se sprečilo da novac ode direktno iranskim vlastima.

Transfer milijardi dolara zamrznute imovine pre nego što Iran potpiše sporazum o trajnom ograničavanju nuklearnog programa Teherana bilo bi teško prodati glasačkoj bazi predsednika SAD.

Šta kažu Trampovi saveznici?

Trampovi saveznici vide ovaj potez kao de fakto nagradu za iranski režim, koji je već ucenjivao svet blokadom Ormuskog moreuza čime je skoro izazvao globalnu recesiju.

- To je dogovor koji on ne može da prihvati - kazao je izvor blizak američkom predsedniku za Dejli telegraf.

Navodi se da je drugi visoki zvaničnik Trampovog pokreta MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom), odražavajući rastuće nezadovoljstvo ratom koji je šef Bele kuće obećao da će da okonča, poručio da je "Umetnost dogovora" bila "odlična knjiga", misleći na poznato delo koje je napisao sam Tramp o svojim pregovaračkim veštinama.

- Tramp bi trebalo da razmisli o tome da je pročita - rekao je taj zvaničnik.

Imovina Teherana je postala glavna tačka spoticanja u pregovorima usmerenim na okončanje višemesečnog zastoja nakon 40-dnevnog rata između Irana i SAD.

Prema iranskim izvorima, bez rešavanja pitanja zamrznutih sredstava ne može biti napretka oko memoranduma o razumevanju od 14 tačaka o kojem su razgovarali pakistanski i katarski posrednici.

Vašington se ranije u principu složio da oslobodi deo iranske imovine, ali je kasnije odustao od detalja primene tog plana.

To je objavila iranska agencija genciji Fars, citirajući izvore koji kažu da je "američka istorija kršenja obećanja" učinila Teheran nevoljnim da nastavi sa preogovorima bez dobijanja konkretnih garancija.

Katarski posrednici su navodno postigli napredak u tehničkim mehanizmima za oslobađanje zamrznutih sredstava, ali iranski pregovarači smatraju da ništa nije rešeno dok se novac ne prebaci.

Loše prethodno iskustvo Irana sa Trampom

Britanski list navodi da je ovaj zahtev odraz iskustva Irana sa nuklearnim sporazumom iz 2015, kada je prva Trampova administracija jednostrano povukla SAD iz primene tog dokumenta i ponovo uvela sankcije uprkos tome što se Teheran pridržavao odredbi, ponovo zamrzavajući imovinu koja je bila oslobođena.

Iranski zvaničnici više puta pominju ovu istoriju kada objašnjavaju zašto insistiraju na trenutnoj isplati koju je moguće odmah proveriti, a ne na obećanjima o budućem ublažavanju sankcija.

Tramp je danas trebalo da okupi svoj kabinet u Kemp Dejvidu, ali je odlučno da se sastanak prebaci u Belu kuću.