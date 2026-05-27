Slušaj vest

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS), Marko Čadež, u intervjuu za Kinesku medijsku grupu (KMG) izjavio je da je, premda je predsednik Srbije Aleksandar Vučić državnu posetu Kini koja je u toku najavio kao „krunu svoje političek karijere“, uveren da će takvih poseta biti još, tim pre što su odnosi Kine i Srbije zasnovani na poverenju i prijateljstvu dvojice lidera.



„To poverenje lidera je potvrđeno kroz prošlost i kroz pandemiju kovidvirusa i sve ostalo što se dešavalo u prošlosti. Srbija je kao i Kina iskazala to prijateljstvo vrlo konkretan način“, rekao je Čadež.

Foto: Kineska medijska grupa



On je istakao da sve više kineskih turista ponovo dolazi u Srbiju, ali i da sve više ljudi iz Srbije boravi u Kini ili trguje i radi sa Kinom.

„Imamo tri direktne avionske linije iz Beograda za kineske gradove i jednostavno ta razmena donosi kvalitet“, izjavio je Čadež, naglasivši da je sve jasno kada se uzme u obzir da je poslednjih godina izvoz Srbije u Kinu povećan 330 puta.



Govoreći o inicijativama predsedika Si Đinpinga za razvoj, bezbednost, civilizaciju i globalno upravljanje, Čadež je rekao da Kina vodi odgovornu i stabilnu ekonomsku politiku koja se tako reflektuje i na globalnu ekonomiju.



On je istakao da se nada da će polako doći do usklađivanja ekonomskih koncepata Kine i Zapada, kao i da će u samoj Evropi doći do novog pozicioniranja evropskih ekonomija u odnosu na Kinu.„Uvek govorimo o tome da je Kina civilizacijska država. Ona postoji 2.200 godina. Većim delom tog vremena, možda 85 odsto tog vremena, Kina je bila mnogo veća i uspešnija ekonomija od ekonomije evropskog kontinenta. Kada pogledate stvari iz tog ugla, kao i nivo na kojem smo danas povezani, shvatamo da smo povezani jedni sa drugima, ali i da moramo da budemo ozbiljni i odgovorni. Upravo Kina svojom politikom to pokazuje“, rejkao je Čadež, naglašavajući da su upravo globalne inicijative predsednika Si Đinpinga okrenute ka zajedničkom boljitku, a ne samo zaštiti vlastitih interesa.



Pripremio: Branko Žujović