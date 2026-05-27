Iran je predstavio novu mapu Ormuskog moreuzaza koju tvrdi daprikazuje oblast ovog vitalnog plovnog puta pod njegovom kontrolom.

Teheran drži prolaz pod strogom blokadom od kraja februara, nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na ovu naciju.

Blokada plovnog puta, kroz koji je nekada prolazila petina svetske nafte, izazvala je masovni skok cena nafte, gasa i energenata širom sveta. Uprkos ponovljenim naporima da se Teheran privoli na popuštanje, režim nije olabavio svoj gvozdeni stisak nad Ormuskim prolazom.

Uprava za prolaze Persijskog zaliva (PGSA) - iransko telo osnovano ranije ovog meseca radi kontrole pomorskog saobraćaja u Ormuzu i van njega - objavila je da Iran stavlja ovaj region pod "nadzor" svojih oružanih snaga.

Oblast od oko 22.800 kvadratnih kilometara proteže se na teritorijalne vode Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), od kojih su potonji osudili iranske tvrdnje o kontroli kao "ništa drugo do delove snova".

Iranske proklamovane linije uticaja protežu se od Kuh-e Mubaraka do tačke neposredno južno od Fudžajre u UAE na istočnoj liniji, dok zapadna linija ide od zapadnog špica iranskog ostrva Kešm do Um Al Kuvajna – takođe u UAE.

PGSA je ustvrdila da svaki "tranzit kroz ovu oblast u svrhu prolaska kroz Ormuski prolaz zahteva koordinaciju sa PGSA i njeno odobrenje".

Reakcija Vašingtona

Američki državni sekretar Marko Rubio osudio je ovaj potez Teherana, optuživši ga da pokušava da uspostavi "sistem naplate putarine" u Ormuskom moreuzu i naveo da Iran pokušava da ubedi Oman da se pridruži ovoj inicijativi.

- Nijedna zemlja na svetu ne bi trebalo to da prihvati - rekao je on, nazvavši tu ideju "neprihvatljivom".

- Ako bi se to dogodilo u Ormuskom prolazu, dogodiće se na još pet mesta širom sveta - dodao je Rubio.

I pored najnovijeg saopštenja Irana, on je tvrdio da ima "izvesnog blagog napretka" u vezi sa situacijom oko Irana i Ormuskog prolaza.

- Postoji blagi napredak, ne želim da preterujem, ali ima malih pomaka i to je dobro - rekao je Rubio. On je poručio da "osnove ostaju iste" dodajući: "Iran nikada ne može imati nuklearno oružje, on ga jednostavno ne sme napraviti".

Upozorenje iz UAE: Šanse su "50-50"

Visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) izjavio je da SAD i Iran imaju šanse od svega 50-50 za postizanje sporazuma koji bi deblokirao Ormuski prolaz.

Savetnik predsednika Anvar Gargaš apelovao je na Teheran da ne precenjuje svoje karte u pregovorima koji se vode po principu "kreni-stani" tokom krhkog primirja u bliskoistočnom ratu.

Iranski zvaničnici su "propustili mnogo prilika tokom godina jer postoji tendencija da precenjuju svoje adute", rekao je Gargaš na GLOBSEC forumu u Pragu. "Nadam se da ovog puta to neće učiniti".

UAE, zemlja bogata naftom u kojoj se nalaze američki vojni objekti, bila je meta oko 3.300 dronova i projektila tokom 40 dana rata počevši od 28. februara, pri čemu je, prema Gargašovim rečima, samo oko 4% uspelo da prođe kroz protivvazdušnu odbranu.

On je naglasio da se situacija u Ormuzu, kroz koji inače prolazi petina svetske proizvodnje nafte, mora vratiti u normalu, i upozorio na opasnost od neubedljivog primirja.

- Pregovori koji služe samo za postizanje prekida vatre i sejanje semena za buduće sukobe nisu ono što tražimo. Ormuski prolaz jasno mora da se vrati na status quo i da bude međunarodni plovni put - rekao je on.