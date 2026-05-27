U gradu Đinan, u kineskoj provinciji Šandong, održava se Sedma konferencija lokalnih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, u okviru nedelje saradnje gradova – prijatelja. Na sastanku učestvuje više od 600 zvanica iz 44 države i 15 kineskih provincija, a ovogodišnji slogan je „Oblikujmo budućnost zajedno“.

U okviru konferencije organizovano je više od 20 različitih događaja – dijaloga na visokom nivou, razgovora lokalnih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, pregovora o povezivanju različitih kompanija, razgovora o uvozu i izvozu prehrambenih proizvoda iz Centralne i Istočne Evrope. Tokom razgovora o povezivanju preduzeća stiglo je 30 predloga za trgovinsku, investicionu i tehničku saradnju iz 12 zemalja.

Jedan od učesnika sastanka je i Marinko Čavara, zamenik predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je u intervjuu za Kinesku medijsku grupu govorio o odnosima Bosne i Hercegovine i Kine, perspektivama za buduću saradnju, kao i o geopolitičkom i ekonomskom značaju Kine .

Čavara je istakao da su skupovi poput konferenije u Šandongu od izuzetne važnosti za manje zemlje poput Bosne i Hercegovine, kao i da BiH sa Kinom već 31 godinu gradi diplomatske odnose koji su veoma dobri i koji se zasnivaju na međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Foto: Kineska medijska grupa

„Bosna i Hercegovina nema nijedno nerešeno pitanje sa Narodnom Republikom Kinom i to je velika stvar, tako da mi nemamo dileme o odnosu, nego samo one prijateljske odnose koje smo izgradili do sada u 31 godini diplomatskih odnosa, prošle godine smo obeležili 30 godina uspešne saradnje, treba dalje da izgrađujemo. I svaki susret je prilika da unapredimo to prijateljstvo, da stvorimo nove kontakte, nove temelje za buduću saradnju“, rekao je Čavara.

Dodao je i da je jako važno to što je jedna velika sila poput Kine spremna da ulaže u Bosnu i Hercegovinu, kao i da organizuje susrete kakav je sastanak lidera u Šandongu, koji je idealna prilika za razgovore o unapređenju saradnje, i povezivanju preduzeća.

Čavara je istakao i da je od izuzetnog značaja to što Kina poštuje Bosnu i Hercegovinu, njene konstitutivne narode, unutrašnje uređenje i odluke koje se donose unutar BiH. Rekao je i da Kina poštuje opredeljenje Bosne i Hercegovine da postane deo Evropske unije, ali i da Bosna i Hercegovina isto tako poštuje politiku jedne Kine.

„Predsednik, Si Đinping, rekao je da će se truditi da svim zemljama bude dobro, a kada svim zemljama bude dobro, Kini će biti još bolje“, naglasio je Čavara. Zaključio je da je čast i privilegija sarađivati na takvim temeljima.

Čavara je dodao i da je jako dobar posrtojeći model u kome politika ne diktira dogovore privrednika, već samo stvara prostor za dogovore i saradnju na obostranu korist. Veliki potencijal vidi za razvoj saradnje u oblastima novih tehnologija i veštačke inteligencije, gde, kako kaže, Bosna i Hercegovina može da iskoristi prednost novih tehnologija, ali i spremnost Kine da pomogne drugim zemljama.