Vrhovni kasacioni sud Italije presudio je da hotel sa pet zvezidca u Dolomitima nije postupio nezakonito kada je odbio da gošći posluži vodu iz česme, uz obrazloženje da ne postoji zakonska obaveza ugostiteljskih objekata da obezbede besplatnu vodu iz javne vodovodne mreže.

Kako je preneo BBC, vrhovni sud Italije odbacio je žalbu jedne turistkinje koja je tražila naknadu štete u iznosu od 2.700 evra zbog, kako je navela, emotivne i materijalne štete nakon što joj u restoranu hotela sa pet zvezdica u mestu Korvara tokom skijaške sezone 2019. godine nije bila ponuđena voda iz česme.

Umesto toga, osoblje joj je ponudilo flaširanu mineralnu vodu po ceni od sedam evra.

Turistkinja je tvrdila da su joj povređena potrošačka prava i da voda iz česme predstavlja osnovno pravo, navodeći da bi njeno obezbeđivanje trebalo da bude standard kao što su "posteljina u krevetu" ili "sapun u kupatilu".

Međutim, sud je zaključio da italijanski zakoni i propisi ne obavezuju ugostiteljske objekte da služe vodu iz česme gostima, već da je odluka o tome prepuštena samim objektima.

Advokat hotela Silvio Belardi naveo je, prema pisanju lista "Korijere Alto Adiđe", da je sud jasno utvrdio da "ne postoji obaveza služenja vode iz česme".

Kako napominje BBC, s druge strane, ugostiteljski objekti u Engleskoj i Velsu imaju zakonsku obavezu da obezbede besplatnu vodu za piće na zahtev gosta.

