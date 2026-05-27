Slušaj vest

Španska policija pretražuje sedište vladajuće Socijalističke partije u okviru tekuće istrage o mogućim finansijskim malverzacijama, saopštila je danas Civilna garda.

Ta jedinica je navela da je policija upala u prostorije stranke premijera Pedra Sančeza zbog istrage Nacionalnog suda o optužbama za korupciju protiv bivšeg člana stranke umešanog u državnu kompaniju.

Racija na kancelariju u centru Madrida je još jedan udarac za Sančezovu stranku, čiji su članovi pogođeni nizom korupcionaških skandala.

Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Još jedan sud je prošle nedelje saopštio da istražuje bivšeg premijera Hosea Luisa Rodrigeza Zapatera zbog navodne trgovine uticajem i drugih mogućih zločina povezanih sa finansiranjem avio-kompanije tokom pandemije koronavirusa, što je on negirao.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaU ŠPANIJI POTVRĐEN NOVI SLUČAJ ZASTRAŠUJUĆE BOLESTI: Zaraženo dvoje ljudi sa KRUZERA SMRTI, njih 12 i dalje u karantinu! (FOTO)
hantavirus kruzer tenerife Španija (3).jpg
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO JE ŠPANSKA POLICIJA BRUTALNO PREBILA AKTIVISTE KOJI SU SE VRATILI IZ IZRAELSKOG ZATOČENIŠTVA! Haos na aerodromu u Bilbau (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaNOVI ŠOK DETALJI O UBISTVU VLASNIKA MANGA?! Sinu je očev TESTAMENT pomutio razum: Namamio ga na planinu pod izgovorom da se pomire, a onda ga gurnuo sa litice?
profimedia-1100466270.jpg
PlanetaSKANDAL VEKA TRESE ŠPANIJU! Prvi premijer u istoriji pod krivičnom istragom: Šokantne optužbe pokrenule opšti politički haos!
Hose Luis Rodrigez Sapatero