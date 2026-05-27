ŠPANSKA POLICIJA UPALA U SEDIŠTE VLADAJUĆE STRANKE! Socijaliste premijera Sančeza potresa niz korupcionaških afera (FOTO)
Španska policija pretražuje sedište vladajuće Socijalističke partije u okviru tekuće istrage o mogućim finansijskim malverzacijama, saopštila je danas Civilna garda.
Ta jedinica je navela da je policija upala u prostorije stranke premijera Pedra Sančeza zbog istrage Nacionalnog suda o optužbama za korupciju protiv bivšeg člana stranke umešanog u državnu kompaniju.
Racija na kancelariju u centru Madrida je još jedan udarac za Sančezovu stranku, čiji su članovi pogođeni nizom korupcionaških skandala.
Još jedan sud je prošle nedelje saopštio da istražuje bivšeg premijera Hosea Luisa Rodrigeza Zapatera zbog navodne trgovine uticajem i drugih mogućih zločina povezanih sa finansiranjem avio-kompanije tokom pandemije koronavirusa, što je on negirao.
