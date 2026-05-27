Mađarski parlament danas je odobrio zakon kojim se zadržava članstvo zemlje u Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) i kojim se preinačuje odluka prethodne vlade Viktora Orbana iz 2025. o napuštanju tog suda.

Orbanova vlada odlučila je da povuče Mađarsku iz MKS uz ocenu da je taj sud postao "politički", prenosi Rojters.

Peter Mađar Viktor Orban
Peter Mađar i Viktor Orban, sadašnji i bivši premijer Mađarske

Novi mađarski premijer Peter Mađar koji je svrgnuo Orbana na izborima prošlog meseca, obećao je da će zadržati Mađarsku u tom sudu.

(Kurir.rs/Beta)

