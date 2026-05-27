Francuski bankar sedam godina je divljački mučio svoju devojku – primoravao ju je da pije njegov urin, liže javne toalete i podvodio ju je stotinama muškaraca, uključujući i dane neposredno nakon što je rodila njihovu ćerku.

Ovi jezivi detalji isplivali su u javnost nakon što je Gijom Buči (51) osuđen na 25 godina zatvora zbog mučenja i silovanja Letisije R. (42), majke četvoro dece.

Letisiju je da progovori inspirisala Žizel Peliko, Francuskinja koja je postala simbol borbe protiv nasilja nakon što je otkriveno da ju je muž godinama drogirao kako bi je nepoznati muškarci silovali.

Odbrana optuženog: „Seksualne igre” i pretnje smrću

Prema izveštaju agencije AFP, Buči je priznao brojne uznemirujuće postupke - uključujući davljenje, nanošenje opekotina i druga zverska dela - ali je tvrdio da se radilo o "seksualnim igrama na koje su oboje pristali". Na sudu je izjavio da je njegova bivša partnerka bila saglasna i da "nije mislio da joj nanosi bol".

Međutim, ove tvrdnje potpuno su pale u vodu pred dokazima: pronađene su SMS poruke u kojima joj je otvoreno pretio smrću ako ne izvrši njegova suluda naređenja.

Letisija je svedočila da je tokom njihove veze (od 2015. do 2022. godine) živela u konstantnom strahu i da je pretrpela "čisto i ogoljeno nasilje".

- Malo po malo, osećala sam kako umirem iznutra. Sa svakom nametnutom praksom, jedan deo mene se trajno slamao - izjavila je kroz suze, prenosi britanski Telegraf.

Sistematsko slamanje žrtve

Buči se prema Letisiji ophodio kao prema robinji. Korak po korak, primoravao ju je na odnose sa drugim muškarcima. Sve je počelo na Badnje veče 2015. godine na jednom odmorištu pored autoputa, dok je on ceo čin slušao preko telefona.

- Prestala sam da brojim kada sam stigla do 487 muškaraca, od kojih sam neke videla i po deset puta - izjavila je Letisija. Među njima su bili Bučijevi prijatelji, kolege, ali i potpuni stranci.

Jedan od najstrašnijih detalja je to što ju je naterao na seksualni čin sa vozačem kamiona samo dan nakon što je puštena iz bolnice posle porođaja 2017. godine. Iz izveštaja nije potpuno jasno koliko dece od njene četvoro je dobila sa svojim mučiteljem.

Za razliku od supruga Žizel Peliko, koji je drogirao svoju ženu kako ona ništa ne bi znala, Buči je insistirao na tome da Letisija ostane svesna.

- Govorio je da moram da budem potpuno svesna onoga što mi se dešava. Svega se sećam - ispričala je Letisija za emisiju Sept à Huit na televiziji TF1 pre početka suđenja.

Presuda ispod očekivanja tužilaštva

Tužilaštvo u Dinj le Benu tražilo je doživotnu kaznu zatvora za ovog sadistu, naglašavajući ogroman rizik da bi Buči mogao da ponovi delo nad drugom ženom čim se nađe na slobodi.

Ipak, javnosti je ostalo nejasno zašto je osuđen na samo 25 godina, uz mogućnost uslovnog otpusta nakon odslužene dve trećine kazne.

Letisija je istakla da je odluku da javno i pod svojim imenom progovori o ovom paklu donela isključivo inspirisana Žizel Peliko.