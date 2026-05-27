Ukrajinska vojska napala je raketama i dronovima grad Sevatopolj na Krimu, saopštili su danas ruski zvaničnici.

Proruski guverner Mihail Razvožajev saopštio je da su "tokom noći, jedinice protivvazdušne odbrane odbijale višestruki napad na Sevastopolj", prenosi ruska agencija TASS.

"Ukrajinska vojska je napala grad koristeći više sredstava, uključujući, pretpostavlja se, rakete Storm Šedou", naveo je on na Telegramu.

Zvaničnik je dodao da je jedna raketa udarila zgradu Južne glavne filijale Centralne banke u Sevastopolju, pri čemu je izbio požar.

Prijavljena je i šteta na više stanova i u administrativnoj zgradi, a nema prijavljenih žrtava.

(Kurir.rs/Beta)

