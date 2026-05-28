Slušaj vest

Kanada je postigla sporazum o izvozu tečnog prirodnog gasa u Nemačku iz terminala Pacifik koust, rekao je juče zvaničnik upoznat sa tim dogovorom.

On je potvrdio da će Kanada potpisati sporazum sa nemačkom grupom "Obezbeđivanje energije za Evropu" (SEFE) iz predloženog izvoznog postrojenja KSI Lisims na zapadnoj kanadskoj obali Britanske Kolumbije.

Zvaničnik nije želeo da mu se navede ime zato što nema ovlašćenja da govori za medije pred današnju objavu tog dogovora, prenosi AP. On je rekao da će biti izvezeno do jedan milion metričkih tona tečnog prirodnog gasa godišnje.

"Cilj je udvostručiti trgovinu sa tržištima van SAD"

Kanadski premijer Mark Karni ima za cilj da udvostruči trgovinu sa tržištima van SAD. Kanada koja je bogata naftom i gasom trenutno izvozi gotovo sve svoje energente Americi.

Premijer kanadske pokrajine Britanska Kolumbija Dejvid Ebi rekao je juče da će dogovor o snabdevanju Nemačke s kanadskim tečnim prirodnim gasom predstavljati ključni korak prema kome će partner iza projekta Ksi Lisims odlučiti da idu dalje sa pogonom i izvoznim terminalom vrednim 10 milijardi kanadskih dolara (72 millijarde američkih dolara).

Ksi Lisims, koji se nalazi na ostrvu Pirs kod granice sa američkom državom Aljaskom ima dozvole koje su mu potrebne ali konzorcijum još treba da donese konačnu odluku o investiciji kojom će se otvoriti put za početak izgradnje.

Ebi je rekao da je za to ključno da se potpišu sporazumi sa kupcima.

Partnerstvo je već potpisalo sporazume o snabdevanju sa jedinicom Šela čije sedište je u Londonu i Total Enerdžis sa sedištem u Francuskoj.

SEFE je vodeća nemačka energetska kompanija. Ona je bivša nemačka podružnica Gasproma koji je Nemačka nacionalizovala 2022. godine kako se Evropa suočavala sa energetskom krizom vezanom za rat u Ukrajini i sada rat na Bliskom istoku.