Američka vojska izvela je u utorak još jedan napad na plovilo za koje se sumnja da je prevozilo drogu u istočnom delu Tihog okeana. U napadu je poginuo jedan muškarac, dok su dve osobe preživele.

Snimak koji je Južna komanda SAD objavila na društvenim mrežama prikazuje čamac koji velikom brzinom juri kroz vodu neposredno pre nego što je eksplodirao i pretvorio se u vatrenu buktinju.

Iz Južne komande je saopšteno da su odmah obavestili Obalsku stražu SAD kako bi se aktivirao sistem potrage i spasavanja preživelih.

Kampanja Trampove administracije i stotine žrtava

Kampanja Trampove administracije koja podrazumeva uništavanje navodnih plovila za šverc droge u latinoameričkim vodama, uključujući istočni Pacifik i Karibe, traje od početka septembra i do sada je odnela najmanje 194 života.

Međutim, vojska do sada nije pružila nikakve materijalne dokaze da je ijedno od uništenih plovila zaista prevozilo narkotike.

Pentagon pokreće internu reviziju

Nadzorni organ Pentagona saopštio je prošle nedelje da će proceniti da li je američka vojska poštovala utvrđeni vojni protokol prilikom izvođenja napada na sumnjive čamce.

Ovaj standardni vojni ciklus selekcije ciljeva sastoji se od šest faza koje obuhvataju nameru vojnog komandanta, razvoj cilja, analizu, donošenje odluke, samo izvršenje i na kraju procenu uspešnosti.

Kancelarija generalnog inspektora Pentagona naglasila je da je ova revizija samoinicijativna i da se neće baviti ispitivanjem legalnosti samih napada.

Ipak, ovi vojni udari su već privukli veliku pažnju i izazvali oštre kritike pojedinih demokratskih poslanika, kao i vojnih i pravnih stručnjaka.