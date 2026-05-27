Slušaj vest

Istočni deo Konga se sada suočava sa katastrofalnom kombinacijom bolesti i sukoba, a epidemija ebole u ​​provinciji Ituri nadmašuje mere suzbijanja, saopštio je danas šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus.

On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da za soj ebole Bundibugjo koji se trenutno širi po Kongu "nema vakcine niti tretmana", a da lečenje i suzbijanje zaraze zavisi "isključivo od humanitarnog pristupa", ali da je to otežano ili onemogućeno rastućim sukobima u pogođenim područjima.

"Tekući sukobi dovode do masovnog raseljavanja, gurajući izložene (virusom) u prenaseljene kampove i prekidajući kritične koridore za zadržavanje. Radnici na prvoj liniji fronta rizikuju sve, dok napadi na zdravstvene ustanove čine praćenje slučajeva i njihovih kontakata gotovo nemogućim", naveo je Gebrejesus.

1/15 Vidi galeriju Tedros Adhanom Gebrejesus Foto: EPA MARTIAL TREZZINI, EPA Laurent Gillieron, EPA/Martial Trezzini

U njegovoj objavi se dodaje da SZO ne može da gradi poverenje u zajednicama, niti da izoluje zaražene dok "padaju bombe".

"Pozivamo sve zaraćene strane da se dogovore o trenutnom prekidu vatre kako bi se obuzdala ova epidemija. Molimo da se ljudskom opstanku da prioritet iznad svega ostalo", zaključuje se u objavi.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Od nove epidemije ebole u Kongu je umrlo više od 100 ljudi, a zaraza se proširila i na susednu Ugandu.