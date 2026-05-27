Slušaj vest

Istočni deo Konga se sada suočava sa katastrofalnom kombinacijom bolesti i sukoba, a epidemija ebole u ​​provinciji Ituri nadmašuje mere suzbijanja, saopštio je danas šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus.

On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da za soj ebole Bundibugjo koji se trenutno širi po Kongu "nema vakcine niti tretmana", a da lečenje i suzbijanje zaraze zavisi "isključivo od humanitarnog pristupa", ali da je to otežano ili onemogućeno rastućim sukobima u pogođenim područjima.

"Tekući sukobi dovode do masovnog raseljavanja, gurajući izložene (virusom) u prenaseljene kampove i prekidajući kritične koridore za zadržavanje. Radnici na prvoj liniji fronta rizikuju sve, dok napadi na zdravstvene ustanove čine praćenje slučajeva i njihovih kontakata gotovo nemogućim", naveo je Gebrejesus.

Tedros Adhanom Gebrejesus Foto: EPA MARTIAL TREZZINI, EPA Laurent Gillieron, EPA/Martial Trezzini

U njegovoj objavi se dodaje da SZO ne može da gradi poverenje u zajednicama, niti da izoluje zaražene dok "padaju bombe".

"Pozivamo sve zaraćene strane da se dogovore o trenutnom prekidu vatre kako bi se obuzdala ova epidemija. Molimo da se ljudskom opstanku da prioritet iznad svega ostalo", zaključuje se u objavi.

Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Od nove epidemije ebole u Kongu je umrlo više od 100 ljudi, a zaraza se proširila i na susednu Ugandu.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaEBOLA HARA U KONGU: Volonteri Crvenog krsta UMRLI posle kontakta sa telima zaraženih!
x08 AP Moses Sawasawa.jpg
PlanetaHAOS U KONGU: Zapaljen zdravstveni centar, POBEGLO 18 sumnjivih na ebolu!
x06 AP Moses Sawasawa.jpg
PlanetaNOVI SLUČAJEVI EBOLE U EVROPI: Virus ima vrlo visok potencijal da se brzo proširi
ebola
PlanetaRASTE BROJ PREMINULIH I ZARAŽENIH OD EBOLE U KONGU: Ne postoji odobrena vakcina ni terapija za soj koji hara!
Ebola Kongo (16).jpg
PlanetaSNIMCI HAOSA, OVAKO SU SPALJENI ŠATORI ZA IZOLACIJU OD EBOLE! Policija puca da rastera masu koja je došla po leš zaraženog; SZO: 177 mrtvih u Kongu (FOTO/VIDEO)
Ebola 12121.jpg