"NE MOGU DA SE IZOLUJU ZARAŽENI OD EBOLE DOK PADAJU BOMBE" Šef SZO pozvao na prekid vatre u Kongu kako bi se suzbila epidemija (FOTO)
Istočni deo Konga se sada suočava sa katastrofalnom kombinacijom bolesti i sukoba, a epidemija ebole u provinciji Ituri nadmašuje mere suzbijanja, saopštio je danas šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus.
On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da za soj ebole Bundibugjo koji se trenutno širi po Kongu "nema vakcine niti tretmana", a da lečenje i suzbijanje zaraze zavisi "isključivo od humanitarnog pristupa", ali da je to otežano ili onemogućeno rastućim sukobima u pogođenim područjima.
"Tekući sukobi dovode do masovnog raseljavanja, gurajući izložene (virusom) u prenaseljene kampove i prekidajući kritične koridore za zadržavanje. Radnici na prvoj liniji fronta rizikuju sve, dok napadi na zdravstvene ustanove čine praćenje slučajeva i njihovih kontakata gotovo nemogućim", naveo je Gebrejesus.
U njegovoj objavi se dodaje da SZO ne može da gradi poverenje u zajednicama, niti da izoluje zaražene dok "padaju bombe".
"Pozivamo sve zaraćene strane da se dogovore o trenutnom prekidu vatre kako bi se obuzdala ova epidemija. Molimo da se ljudskom opstanku da prioritet iznad svega ostalo", zaključuje se u objavi.
Od nove epidemije ebole u Kongu je umrlo više od 100 ljudi, a zaraza se proširila i na susednu Ugandu.
