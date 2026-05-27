Na Kipru je u utorak, 26. maja, počeo dvodnevni neformalni samit ministara spoljnih poslova Evropske unije na kojem je glavna tema pojačavanje pritiska na Rusiju, u trenutku kada odnosi između Vašingtona i Brisela po pitanju ukrajinske krize dostižu tačku ključanja.

Ovaj potez usledio je nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova u ponedeljak, 25. maja, najavilo sistematske udare na ukrajinski vojni kompleks i centre odlučivanja, što je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru preneo direktno Rubiju.

"Evropljani odbijaju evakuaciju dok Rubio izjednačava krivicu"

Za razliku od evropskih diplomata koji su oštro osudili ruske pretnje i masovne udare na Kijev koji su se dogodili u nedelju, 24. maja, američki državni sekretar je izbegao da osudi postupke Moskve, piše ukrajinski portal.

Rubio je izjavio da masovni udari sa jedne ili druge strane samo podsećaju zašto ovaj rat mora da se završi, što je u ukrajinskim medijima protumačeno kao izjednačavanje žrtve i agresora.

Evropski ambasadori, predvođeni šeficom diplomatije Evropske unije Kajom Kalas i ambasadorkom Katarinom Maternovom, poručili su da Brisel neće povući svoje diplomate i da ruski pokušaji sejanja panike i izolacije Ukrajine neće proći.

Tajni sporazum sa Aljaske i zajednički stav Amerike i Kine

Ukrajinska analiza upozorava da je Trampova administracija praktično prihvatila "ucenjivačke ugovore iz Enkoridža koje je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov ponovo izvukao u prvi plan".

Reč je o zaključcima sa samita u Enkorižu iz jula 2025. godine, gde je Tramp navodno obećao Putinu da će izvršiti pritisak na Kijev da povuče vojsku iz Donbasa kako bi se proglasilo primirje.

TSN dodaje da, dok SAD polako klize u pasivnost i odbijaju dalji dijalog, Evropska unija pokušava da preuzme inicijativu imenovanjem sopstvenog specijalnog predstavnika za pregovore.