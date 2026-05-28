Slušaj vest

Posle nedavne serije lažnih dojava o podmetnutim požarima ili bombama u stanovima i kućama političara opozicione desnice i njima bliskih medija, zbog čega su vatrogasci i policajci silom ulazili u objekte, uhapšena su trojica mlađih Poljaka, saopštio je danas poljski ministar unutrašnjih poslova i državne uprave Marćin Kervinjski.

- Operacija traje. Trenutno su uhapšena tri lica, jednom je već određen pritvor, za drugo je zatražen. Biće još hapšenja. Svi uhapšeni su mladi, dvadesetogodišnjaci, a već ranije su došli u sukob sa zakonom zbog takvih stvari - kazao je Kervinjski poljskoj privatnoj televiziji TVN24.

Istraga: Motiv nije politika već "slava na mrežama"

Ministar je rekao da je u pitanju bila cela povezana grupa mladih koji su se zabavljali dojavljujući lažne požare i podmetnute bombe i posle prateći pometnju, teorije zavere i uzajamne optužbe političara na društvenim mrežama, mada je Kervinjski dodao da će eventualne političke pobude kod uhapšenih još procenjivati tužilaštvo i istraga.

- Sve ukazuje na to da se radi o dobro organizovanoj grupi mladih ljudi koji su zbog slave na mrežama ili lične satisfakcije, ne iz ideoloških ili političkih pobuda, radili i ranije takve stvari - kazao je danas novinarima premijer Donald Tusk.

Poljski premijer je podsetio da zakoni u Poljskoj za takve lažne dojave predviđaju i višegodišnje bezuslovne kazne zatvora, bez obzira da li je u pitanju šesnaestogodišnjak, ili dvadesetogodišnjak.

- Obraćam se svima kojima takve ideje padaju na um. Ne radite to. Nanosite štetu poljskoj državi, potencijalnim pravim žrtvama a pre svega ići ćete u zatvor ako to budete radili - kazao je Tusk.

Upadi policije izazvali političku buru u Poljskoj

Policija još nije otkrila ni uhapsila konkretnog vinovnika poslednje dojave koja je izazvala aferu u Poljskoj jer su vatrogasci zbog lažne dojave o požaru i odmah za njom i dojave hitnoj pomoći da je ugroženo zdravlje dece razbili vrata i upali u inače prazan stan majke poljskog predsednika Karola Navrockog u Gdanjsku.

Lažne dojave počele su 15. maja kad je policija upala u stan glavnog urednika radikalno desničarske televizije TV Republika Tomaša Sakjeviča po dojavi da neko zlostavlja dete i da mu je život ugrožen, a asistentkinju novinara je policija na kratko vezala lisicama, što je Sakjevič označio za direktni udar Tuskove vlade na opozicione medije.

Dva dana kasnije policija je po dojavi koja se pokazala lažna u bašti oko kuće u kojoj živi lider opozicije Jaroslav Kačinjski tragala za podmetnutim eksplozivom, a narednog dana policija se pojavila kod zgrade u kojoj je sedište druge opozicione desničarske televizije wPolsce24.