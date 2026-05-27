Slušaj vest

Britanka je ostala u apsolutnom šoku nakon što su sudije za prekršaje oslobodile zatvorske kazne njenog nasilnog partnera, uprkos tome što su nadzorne kamere u kući zabeležile kako je mesecima divljački bije, šutira i pljuva.

Spenser Din vršio je stravično nasilje nad svojom partnerkom Mari u njihovoj kući u Ešfordu, u Kentu, a jezivi snimci prikazuju kako je udara toliko jako da ona pada na kauč, nakon čega nastavlja da je tuče i poručuje joj da se nada da će umreti.

Nasilje je otkriveno potpuno slučajno, nakon što je Mari tajno poslala poruku komšiji da pozove policiju, koja je po dolasku u potkrovlju kuće pronašla nelegalnu plantažu kanabisa koju je Din uzgajao.

Sudije donele neverovatnu presudu bez gledanja snimaka zverskih napada

Nakon što su otkrili marihuanu, policajci su pregledali snimke unutrašnjih kamera, koje su prvobitno bile postavljene radi bezbednosti dece, i ostali zatečeni količinom brutalnosti.

Na snimcima se jasno vidi kako tridesetčetvorogodišnji Din vuče nesrećnu ženu za kosu po sobi, pljuje je i gađa predmetima, često dok su deca bila u neposrednoj blizini. Ipak, sud u Margejtu šokirao je javnost jer je prihvatio preporuku službe za uslovni otpust i nasilniku izrekao samo rad u zajednici.

Članovi sudskog veća doneli su ovu odluku a da uopšte nisu ni pogledali video snimke brutalnog premlaćivanja koje je britanska policija priložila kao dokaz.

Odbrana tvrdila da je veza bila toksična a da je kazna već odslužena

Tužilac Dilan Bredšo zahtevao je hitnu zabranu prilaska, naglašavajući da je žrtva napadana u sopstvenoj kući gde je morala biti bezbedna. Sa druge strane, advokat odbrane Jan Bond tvrdio je da je veza jednostavno bila toksična i da se Din iskreno kaje za svoje postupke.

Odbrana je takođe istakla da je nasilnik već proveo 42 dana u pritvoru, što je prema britanskom zakonu jednako zatvorskoj kazni od 12 nedelja, pa da zbog toga nema potrebe za njegovim povratkom iza rešetaka.