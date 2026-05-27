Slušaj vest

Spasioci u Laosu pronašli su petoro živih seljana u poplavljenoj pećini, nedelju dana nakon što su ih zarobile jake kiše i klizišta.

Dvojica muškaraca koji su bili sa njima i dalje se vode kao nestali, saopštili su laoski i tajlandski spasilački timovi koji su učestvovali u operaciji.

Sedmočlana grupa iz centralne provincije Ksajsombun ušla je u pećinu prošle srede u potrazi za zlatom i divljim životinjama, ali im je izlaz bio blokiran olujama.

Traga se za još dvojicom

Sistem pećina, koji se proteže duboko ispod površine, izuzetno je uzak, a spasioci kažu da su neke komore široke samo 50 centimetara.

Snimci koje su podelili spasilački timovi prikazuju ronioce kako se bore kroz uske, blatnjave prolaze koji su skoro potpuno potopljeni.

Bunkam Luanglat iz Laoskih narodnih spasilačkih dobrovoljaca rekao je za Asošijejted pres da će se potraga za nestalima nastaviti.