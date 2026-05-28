Evropa je bukvalno proključala pod naletom "toplotne kupole", koja je u maju donela temperature čak 10 stepeni iznad proseka za ovo doba godine, pretvarajući proleće u vreli avgust. Na madridskom trgu Plaza Major, turisti su u šoku tražili spas u senkama arkada, a među njima i bračni par iz Sidneja koji je stigao potpuno nepripremljen.

- Ovo nikako nisu temperature koje smo očekivali. Poneli smo slojevitu odeću, mislili smo da će biti prohladno - priznaju Džim i Marina za "Gardijan".

Dok su mnogi, poput porodice Dajmond iz Britanije, pobegli u klimatizovane hotele, Peruanac Fabricio Deza satima je stajao u kostimu King Konga na vrelini.

- Danas i nije toliko strašno. Leti bude mnogo gore - kaže ovaj mladić koji dnevno popije tri litre vode kako bi izdržao radni dan pod maskom.

Ništa lakša situacija nije ni u ostatku kontinenta, gde su Pariz i London postali prave rerne na otvorenom. Studentkinja psihologije Darsi kaže da su temperature u malim pariskim potkrovljima postale gotovo nepodnošljive, dok njena prijateljica Gabi, studentkinja ekologije, podseća da ovakvi ekstremi postaju naša svakodnevica. Neverovatan skok temperature zabeležen je u Londonu, gde je živa u termometru za samo nekoliko dana skočila sa 14 na čak 34 stepena, ostavljajući posetioce iz Amerike u potpunom neverici zbog nagle promene klime.

Bizarne scene viđene su i u Dablinu, gde su turisti iz Egipta stigli opremljeni zimskim jaknama i kabanicama, očekujući čuvenu irsku kišu.

- Nisam ponela nijednu letnju stvar. Očekivala sam da će biti vetrovito i vlažno. Nisam ovo očekivala - rekla je Manal Jusef.

Istovremeno, Berlinci spas traže na jezerima jer gradska infrastruktura nema rešenje za ovakve vrućine.

- Navikli smo na ovakve temperature, ali smo navikli i na klimatizaciju, a Berlin je nema - ističe Danijel Sans iz Perua, dok njegova prijateljica Ana Viktorija Asevedo upozorava da nas, bez hitnih promena, čeka budućnost u kojoj će uslove za život biti teško podneti.

Kurir.rs

