Cene nafte pale su danas, jer je tržište "nastavilo da se kladi" na poboljšanje situacije na Bliskom istoku i skoro ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, gde su početni znaci poboljšanja već vidljivi, prenela je agencija Blumberg (Bloomberg).

Agencija je javila da su između ponedeljka i utorka, "najmanje dva veoma velika neiranska tankera za naftu napustila Persijski zaliv".

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

"To je prvi put za nedelju dana da je primećeno da četiri miliona barela nesankcionisane sirove nafte prolazi kroz moreuz", dodao je Blumberg.

Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u julu, palaje oko 12.00 za 3,21 odsto na 96,38 dolara.

Njen američki ekvivalent, barel nafte marke Vest Teksas Intermedijat, za isporuku u istom mesecu, pao je za 3,87 odsto na 90,26 dolara.

(Kurir.rs/Beta)

