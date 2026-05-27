U nemačkom gradu Dinslakenu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je nastradalo jedno dete, dok je drugo u kritičnom stanju, nakon što je na njih naleteo automobil u blizini škole.

Žena stara 47 godina izgubila je kontrolu nad svojim vozilom, skrenula sa kolovoza i pokosila troje dvanaestogodišnjaka koji su se kretali biciklima, pretpostavlja se na putu do škole.

Od siline udara, dvoje dece je zadobilo povrede opasne po život, a jedno od njih je ubrzo nakon prijema preminulo u bolnici. Treće dete je prošlo sa lakšim telesnim povredama.

Auto se nakon udara zabio u parkirana vozila

Prema zvaničnim podacima policije, nesreća se dogodila rano ujutru, oko 7.45 časova. Nakon što je pokosila decu na biciklima, žena je automobilom uletela među parkirana vozila, udarila u tri automobila i nanela im ogromnu materijalnu štetu.

Žena je takođe zadobila teške povrede i kolima hitne pomoći je prebačena u bolnicu.

Policijski portparol je izjavio da saslušanje osumnjičene još nije bilo moguće zbog njenog zdravstvenog stanja, pa je tačan uzrok gubitka kontrole nad upravljačem i dalje nejasan.

Svedocima pružena hitna psihološka pomoć

Prvu dojavu o stravičnom udesu poslao je saobraćajni policajac koji je u tom trenutku regulisao saobraćaj na obližnjoj raskrsnici.

Na mestu nesreće, pored delova smrskanog automobila, ostali su razbacani uništeni bicikl, dečja cipela, školske torbe i sveske.