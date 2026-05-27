Slušaj vest

Bivši predsednik SAD Džo Bajden podneo je tužbu protiv Ministarstva pravde kako bi sprečio administraciju Donalda Trampa da javnosti i Kongresu dostavi audio snimke i transkripte njegovih privatnih razgovora sa piscem koji mu je pomagao u pisanju memoara.

U tužbi se navodi da bi objavljivanje ovih materijala predstavljalo grubo kršenje obaveza Ministarstva pravde da zaštiti osetljive i strogo lične podatke iz istraga. Prema navodima iz tužbe, Ministarstvo pravde je obavestilo Bajdena da planira da 15. juna ove godine preda kompletan materijal kongresnom odboru i jednoj konzervativnoj organizaciji.

Razgovori o porodičnoj tragediji i tajni dokumenti u beležnicama

Sporni razgovori Bajdena i pisca Marka Zvonisera vođeni su tokom 2016. i 2017. godine, u periodu nakon što je Bajdenov sin Bo preminuo od raka mozga i dok je tadašnji potpredsednik razmišljao o kandidaturi za predsednika.

1/8 Vidi galeriju Džo Bajden održao poslednje predsedničko obraćanje iz Bele kuće Foto: AP Mandel Ngan, EPA Mandel Ngan Pool

Istražitelji su do ovih snimaka došli tokom istrage specijalnog tužioca Roberta Hura iz 2023. godine, koja je pokrenuta sa ciljem da se utvrdi da li je Bajden nepropisno rukovao poverljivim dokumentima iz vremena kada je bio potpredsednik od 2009. do 2017. godine.

Specijalni tužilac je tada zaključio da je Bajden bio nemaran sa osetljivim materijalima, ali da nema osnova za podizanje optužnice, dok snimci navodno sadrže delove u kojima Bajden naglas čita iz svojih beležnica koje su sadržale klasifikovane podatke.

Trampova administracija promenila ploču i popustila pred pritiskom desnice

Konzervativna fondacija Heritidž je još 2024. godine podnela zvaničan zahtev za pristup ovim podacima, ali je Ministarstvo pravde u vreme Bajdenovog mandata to odbilo, upoređujući objavljivanje sa neovlašćenim otvaranjem dnevnika neoptuženog osumnjičenog.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Ross D. Franklin/AP, John Locher/AP

Međutim, pod Trampovom administracijom, Ministarstvo je odlučilo da promeni odluku i dostavi materijal sa minimalnim redigovanjem, što su Bajdenovi advokati u tužbi podnetoj federalnom sudu u Vašingtonu nazvali hirurškim i proizvoljnim kršenjem zakona o privatnosti.