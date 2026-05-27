ZELENSKI POSLAO HITNO PISMO TRAMPU! Ukrajina pred totalnim slomom, Kijev očajan: "Zavisimo od vas, pomozite nam!"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu upozoravajući ga na rastući nedostatak ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane, posebno kapaciteta protivbalističkih raketnih odbrambenih sistema, izveštava Kijevski independent.
Apel dolazi u trenutku kada Rusija pojačava masovne vazdušne napade na Ukrajinu i javno preti novim talasom udara dugog dometa na Kijev, uključujući napade na ono što je Moskva opisala kao ukrajinske "centre za donošenje odluka".
"Za protivvazdušnu odbranu od raketa, oslanjamo se na naše prijatelje", navodi se u pismu u koje je Kijevski independent imao uvid. "Ali za odbranu od balističkih raketa, zavisimo gotovo isključivo od Sjedinjenih Država".
Ukrajinski zvaničnici se plaše da bi ograničena zaliha presretača Patriot i drugih zapadnih sistema teško izdržala takav nivo bombardovanja.
"Situacija je zaista teška u pogledu protivbalističkih odbrambenih sistema" rekla je Kijevskom independentu osoba upoznata sa situacijom.
"Molim vas, pomozite"
Prema rečima zvaničnika, ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina dostavila je pismo Beloj kući, predsedniku Predstavničkog doma Majku Džonsonu i drugim članovima Kongresa.
Pismo takođe odražava rastuću zabrinutost Kijeva zbog poteškoća u nabavci oružja putem programa Lista prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), koji omogućava saveznicima NATO-a da finansiraju kupovinu američkog oružja za Ukrajinu.
"Trenutna dinamika isporuka putem programa PURL više ne odgovara stvarnoj pretnji sa kojom se suočavamo" navodi se u pismu. "Molimo vas da pomognete u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih raketa".
"U ime ukrajinskog naroda, s poštovanjem molim predsednika i Kongres SAD da ostanu angažovani" navodi se.
"I da nam pomognu da obezbedimo ovo ključno sredstvo zaštite od ruskog terora - rakete Patriot PAC-3 i dodatne sisteme - kako bismo zaustavili ruske balističke rakete i druge raketne napade".
Rastući pritisak na protivvazdušnu odbranu
Najnoviji veliki ruski napad dodatno je istakao rastući pritisak na protivvazdušnu odbranu Ukrajine.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je izvestilo da su ruske snage lansirale 90 raketa i 600 dronova tokom masovnog noćnog napada 24. maja.
Dana 16. aprila, Zelenski je naredio komandantu Ratnog vazduhoplovstva Mikoli Oleščuku da hitno kontaktira partnerske zemlje koje su obećale rakete Patriot i druge zalihe protivvazdušne odbrane, jer se ukrajinske zalihe presretača nastavljaju smanjivati.
Direktiva je usledila nakon Zelenskog upozorenja da su zalihe američkih raketa Patriot dostigle kritične nivoe.
Moskva pojačava pretnje
Moskva je sve više povezivala vojnu eskalaciju sa javnim pretnjama. Dana 25. maja, Rusija je objavila planove za novu seriju masovnih udara dugog dometa na Kijev, opisujući ih kao odmazdu za ukrajinski napad u okupiranom regionu Luganska.
Rusija je tvrdila da je ukrajinski napad pogodio studentski dom, dok je Kijev rekao da je ciljao ruski komandni centar dronova.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju u telefonskom razgovoru 25. maja da Moskva planira napade na ukrajinske "centre za donošenje odluka" i pozvao Vašington da evakuiše američku ambasadu u Kijevu.
U svom pismu, Zelenski je ipak izrazio uverenje da nebo iznad Ukrajine može biti zaštićeno. "Većina ruskih raketa može biti zaustavljena", rekao je.
(Kurir.rs/Kijev Independent)