Velika Britanija će danas sa Poljskom potpisati novi sporazum o odbrani i bezbednosti kako bi se borila protiv pretnji Rusije i drugih zemalja.

Očekuje se da će premijeri Velike Britanije Kir Starmer i Poljske Donald Tusk sporazum potpisati u Londonu, a on bi trebalo da poboljša bezbednost granica, bori se protiv organizovanog kriminala i produbi odbrambenu saradnju sa Evropskom unijom (EU), saopštila je britanska Vlada, prenosi agencija Rojters.

Tusk je uoči putovanja u London rekao da obe zemlje vide "Rusiju kao stratešku pretnju" i očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o povećanju hibridnih napada, sajber napada i špijunaže.

Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

"Izazovi sa kojima se Evropa sada suočava zahtevaju još jače partnerstvo", saopštio je Starmer.

On je dodao da je novi sporazum "najveći korak napred u odbrambenim i bezbednosnim odnosima sa Poljskom u poslednjoj generaciji, omogućavajući nam da se suočimo sa modernim bezbednosnim pretnjama koje su možda manje vidljive, ali ne i manje opasne".

Tusk je dodao da će se, pored odbrane, značajan deo sporazuma fokusirati na sajber bezbednost.