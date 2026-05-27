Iranska državna televizija danas je saopštila da je Teheran dobio nacrt početnog, nezvaničnog okvira za memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama kako bi se okončao njihov sukob.

Prema okviru, Iran bi obnovio komercijalni brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz na nivo pre rata u roku od mesec dana, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz blizine Irana i ukinule svoju pomorsku blokadu.

Državna televizija je saopštila da okvir, koji isključuje vojne brodove i predviđa da će Iran upravljati brodarskim saobraćajem kroz moreuz u saradnji sa Omanom, još nije završen i da Teheran neće preduzimati nikakve korake bez "opipljive verifikacije".

Dodala je da bi konačni sporazum, ako se postigne u roku od 60 dana, mogao biti odobren kao obavezujuća rezolucija Saveta bezbednosti UN.

Indirektni pregovori

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana, o kome se pregovara, proizilazi iz indirektnih razgovora pokrenutih nakon rata koji je počeo u februaru, pri čemu Pakistan igra centralnu ulogu posrednika između Teherana i Vašingtona.

Rat je izbio nakon oštre eskalacije između Irana i Izraela ranije ove godine, kada su obe strane razmenile raketne i napade bespilotnim letelicama, što je poremetilo brodarstvo u Zalivu i dovelo do intervencije američke vojske, podstakavši strahove od šireg regionalnog sukoba.