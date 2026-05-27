Gastro-manifestacija u argentinskom gradu Aveljanedi, u provinciji Buenos Ajres, pretvorila se u potpuni haos tokom vikenda kada je masa posetilaca probila bezbednosne ograde.

Događaj je organizovan u sklopu proslave nacionalnog praznika i godišnjice rada poznatog lokalnog restorana "Parilja El Tano".

Vlasnici su u marketinške svrhe na javnom prostoru pripremili džinovski sendvič sa tradicionalnim mesnim jelom koji je bio dugačak čak 750 metara, sa namerom da postave zvaničan rekord u dužini ove klasične argentinske hrane.

Stampedo i otimanje za hranu pre zvanične podele

Pre nego što je organizovana podela hrane uopšte mogla da počne, velika grupa nestrpljivih građana potpuno je ignorisala obezbeđenje i probila zaštitni prsten.

Ljudi su počeli divljački da čupaju i otimaju komade džinovskog sendviča direktno sa stolova na kojima se hrana pripremala, što je dovelo do opšteg meteža, napetosti i potpunog gubitka kontrole nad bezbednosnim operativnim planom na ulici.

Vlasnici restorana ogorčeni: Pokrali nam opremu, ovo je čist bezobrazluk

Rukovodstvo restorana oglasilo se zvaničnim saopštenjem u kojem je izrazilo ogromno ogorčenje i duboko razočaranje ponašanjem publike.

Oni su istakli da ovi incidenti predstavljaju apsolutno nepoštovanje prema radnicima koji su satima pripremali hranu.

Pored uništenog događaja, vlasnici su prijavili i drsku krađu logističke opreme, jer je masa tokom opšteg grabeža sa lica mesta odnela i brojne elemente koji su bili deo organizacije ovog javnog skupa.

(Kurir.rs/Diario Cronica/P.V.)

