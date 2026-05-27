Snage za specijalne operacije Ukrajine iskoristile su više dronova za uništavanje ruskog malog raketnog broda "Grad", plovila projekta 21631 "Bujan-M" koje je sposobno za lansiranje krstarećih raketa "Kalibar", pokazuju novoobjavljeni video snimci ukrajinske vojske.

Ova operacija je urađena, kako navodi United24Media, još u oktobru, ali je video zapis ovog dramatičnog udara tek sada zvanično pušten u javnost.

Na objavljenim kadrovima se navodno vidi kako ruski mornari u panici skaču u vodu sa zapaljenog i teško oštećenog ratnog broda tokom trajanja samog napada.

Napad dronovima izvršen je rano ujutru u 4.31 časova u akvatoriji jezera Onega, koje se nalazi duboko unutar teritorije Ruske Federacije, u republici Kareliji.

U trenutku napada, ruski raketni brod se kretao iz Baltičkog mora prema Kaspijskom jezeru, gde je po svemu sudeći trebalo da pojača rusku pomorsku grupaciju u tom južnom regionu.

Njegova ruta se odvijala kroz unutrašnje vodne puteve Rusije, što je koridor koji ruska komanda standardno koristi za bezbedno prebacivanje manjih raketnih brodova između svojih različitih flota.

Korveta "Grad" je jedan od najnovijih brodova klase "Bujan-M" u ruskoj službi, a u sastav Baltičke flote zvanično je primljen 29. decembra 2022. godine.

Ruska vojska je brodove klase Bujan-M masovno koristila za lansiranje krstarećih raketa "Kalibar" tokom operacija u Siriji, kao i tokom rata punog obima protiv Ukrajine.