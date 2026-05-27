Bela kuća demantovala je danas medijske navode o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana, i istakla da su ti navodi "potpuno izmišljeni".

"Ovaj izveštaj medija pod kontrolom Irana nije istinit, a Memorandum o razumevanju koji su objavili je potpuna izmišljotina. Niko ne treba da veruje u ono što iranski državni mediji objavljuju. Činjenice su važne", saopšteno je na zvaničnom nalogu Bele kuće na mreži Iks.

Odvojeno, portparolka Bele kuće Olivija Vels ponovila je tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa o tome da se pregovori dve strane dobro odvijaju.

"On je jasno stavio do znanja koje su crvene linije. Predsednik Tramp napraviće dobar odgovor za američki narod, što podrazumeva da Iran nikada ne bude imao nuklearno oružje", rekla je Vels.

Napadi na Teheran u Iranu

Ranije danas agencija Rojters je prenela da je u nacrtu početnog nezvaničnog okvira za memorandum o razumevanju Irana i Sjedinenih Američkih Država koji je dostavljen Teheranu, predviđeno da Iran obnovi komercijalnu plovidbu kroz Ormuski moreuz na nivo pre rata u roku od mesec dana.

U nacrt sporazuma nisu uključeni vojni brodovi, ali nije precizirano o čijim brodovima se radi. Navodi se da će brodskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz zajednički upravljati Iran i Oman. Ukoliko konačni dogovor dve strane ne bude postignut u roku od 60 dana, nacrt sporazuma biće odobren u obliku obavezujuće rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija.

Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih svetskih pomorskih puteva za transport nafte i gasa, a kroz njega prolazi 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Na početku sukoba sa SAD i Izraelom, Iran je blokirao Ormuski moreuz, a SAD su kasnije, kao odgovor na mere Teherana, pokrenule sopstvenu pomorsku blokadu Ormuskog moreuza.