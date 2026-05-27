Predsednik Rusije Vladimir Putinstigao je u Astanu u okviru svoje državne posete Kazahstanu.

Za doček ruskog lidera na aerodromu je organizovana svečana ceremonija uz orkestar, počasnu gardu i decu koja su mahala zastavicama Kazahstana i Rusije, dok su iznad njih letela dva helikoptera sa zastavama dveju zemalja.

Putina je po izlasku iz aviona sačekao predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev, prenele su RIA Novosti.

Putin će boraviti u Kazahstanu od 27. do 29. maja, povodom održavanja događaja Evroazijskog ekonomskog saveza i Višeg evroazijskog ekonomskog saveta (28–29. maja), izjavio je ranije pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

On je istakao da se prema protokolarnoj praksi tokom jednog predsedničkog mandata obično organizuje samo jedna državna poseta.

"Međutim, druga državna poseta, na poziv kazahstanskih prijatelja, treba da istakne izuzetno visok nivo prijateljskih odnosa među našim zemljama", rekao je Ušakov i naglasio da se ti odnosi veoma intenzivno razvijaju i zasnovani su na principu ravnopravnosti i međusobnog poštovanja.

Od marta 2019. godine, kada je Kasim Žomart Tokajev postao predsednik Kazahstana, lideri dveju zemalja lično su se sastali 38 puta, istakao je pomoćnik ruskog predsednika.

Prethodna državna poseta Vladimira Putina Kazahstanu bila je u novembru 2024. godine.