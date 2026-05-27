Slušaj vest

Portapoli vlade Mađarske i Ukrajineizjavili su na konferenciji za novinare da je lični sastanak između mađarskog premijera Petera Mađara i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog "jedino moguć ako Ukrajina ispuni zahteve Budimpešte u vezi sa rešavanjem situacije mađarske manjine u Ukrajini".

Portparoli su dodali da su tehnički pregovori već u toku, ali da je moguć i sastanak na višem nivou ukoliko se postigne napredak u tekućim pregovorima, prenosi Euro News.

Mađarska vlada je u protekle dve nedelje nekoliko puta govorila o mogućem sastanku između Mađara i Zelenskog, a poznato je da je mađarski premijer naveo Beregsaš u Zakarpatju kao moguću lokaciju za sastanak.

Mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban je prva izvestila o seriji pregovora na društvenim mrežama, rekavši da pristaje na početak pregovora sa ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom tokom vikenda.

Foto: Michael Probst/AP

"Obe strane su imenovale pregovaračke delegacije koje će prvi put pregovarati putem video-linka. Zahvaljući tome, sutra ćemo početi sa diskusijama koje mogu da stvore osnovu za brzo i uverljivo rešavanje pitanja prava manjina", izjavila je Orban, dodajući da je sigurna da će "dijalog biti konstruktivan i efikasan", kao i da će "pregovori u kratkom roku doneti opipljiv napredak mađarskoj zajednici u Zakarpatju".

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je telefonski razgovor sa Orban bio konstruktivan i sadržajan i da je njegova zemlja "spremna da ostvori novu, obostranu korisnu stranicu u ukrajinsko-mađarskim odnosima".

Foto: FABIO CIMAGLIA/ANSA

"Spremni smo da sarađujemo sa novom vladom Mađarske po svim pitanjima naše bilateralne agende, uključujući i pitanje nacionalnih manjina, kako bismo obnovili poverenje i dobrosusedske odnose između naših zemalja", rekao je on.

Dodao je da je glavni cilj razgovora je da strane pronađu praktična rešenja u vezi sa mađarskim nacionalnim manjinama.

Situacija Mađara u Zakarpatju je dugogodišnji spor Budimpešte i Kijeva, a tokom vlade Fidesa, piše Euro News, nije postignut značajan napredak u rešavanju tog problema.