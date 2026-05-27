BUDIMPEŠTA USLOVLJAVA SUSRET MAĐARA I ZELENSKOG: Kijev mora da reši situaciju sa mađarskom manjinom u Ukrajini
Portapoli vlade Mađarske i Ukrajineizjavili su na konferenciji za novinare da je lični sastanak između mađarskog premijera Petera Mađara i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog "jedino moguć ako Ukrajina ispuni zahteve Budimpešte u vezi sa rešavanjem situacije mađarske manjine u Ukrajini".
Portparoli su dodali da su tehnički pregovori već u toku, ali da je moguć i sastanak na višem nivou ukoliko se postigne napredak u tekućim pregovorima, prenosi Euro News.
Mađarska vlada je u protekle dve nedelje nekoliko puta govorila o mogućem sastanku između Mađara i Zelenskog, a poznato je da je mađarski premijer naveo Beregsaš u Zakarpatju kao moguću lokaciju za sastanak.
Mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban je prva izvestila o seriji pregovora na društvenim mrežama, rekavši da pristaje na početak pregovora sa ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom tokom vikenda.
"Obe strane su imenovale pregovaračke delegacije koje će prvi put pregovarati putem video-linka. Zahvaljući tome, sutra ćemo početi sa diskusijama koje mogu da stvore osnovu za brzo i uverljivo rešavanje pitanja prava manjina", izjavila je Orban, dodajući da je sigurna da će "dijalog biti konstruktivan i efikasan", kao i da će "pregovori u kratkom roku doneti opipljiv napredak mađarskoj zajednici u Zakarpatju".
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je telefonski razgovor sa Orban bio konstruktivan i sadržajan i da je njegova zemlja "spremna da ostvori novu, obostranu korisnu stranicu u ukrajinsko-mađarskim odnosima".
"Spremni smo da sarađujemo sa novom vladom Mađarske po svim pitanjima naše bilateralne agende, uključujući i pitanje nacionalnih manjina, kako bismo obnovili poverenje i dobrosusedske odnose između naših zemalja", rekao je on.
Dodao je da je glavni cilj razgovora je da strane pronađu praktična rešenja u vezi sa mađarskim nacionalnim manjinama.
Situacija Mađara u Zakarpatju je dugogodišnji spor Budimpešte i Kijeva, a tokom vlade Fidesa, piše Euro News, nije postignut značajan napredak u rešavanju tog problema.
Kurir.rs/Euro News