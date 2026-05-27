Kosmonauti agencije Roskosmos Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikaev izašli su sa Međunarodne svemirske stanice u 16.18 časova po srednjeevropskom vremenu, čime je počela svemirska šetnja sa ciljem uklanjanja dva završena naučna eksperimenta sa modula Pojsk i Nauka.

Pored uklanjanja starih eksperimenata, planirano je da kosmonauti instaliraju i novi uređaj za merenje solarnog zračenja na uslužnom modulu Zvezda.

Prema zvaničnom planu misije, predviđeno je da ova svemirska šetnja traje oko pet sati.

Kako bi se obezbedilo lakše raspoznavanje i praćenje rada na spoljnom delu stanice, kosmonauti nose različito obeležena Orlan svemirska odela.

Kud-Sverčkov obavlja zadatke u svemirskom odelu sa crvenim prugama, dok Mikaev nosi odelo obeleženo plavim prugama.

(Kurir.rs/NASA/P.V.)

