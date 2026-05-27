Američki predsednik Donald Trampizjavio je da je uveren da će postići povoljan sporazum o okončanju rata sa Iranom, ali je rekao da mu se ne žuri, posebno ne zbog domaćih političkih pritisaka.

Tramp je odbacio zabrinutost zbog ishoda predstojećih srednjoročnih izbora, rekavši da veruje da iranski režim gubi snagu i da nema drugog izbora nego da pristane na sporazum pod američkim uslovima.

Tramp: Ne zanimaju me međuizbori

Tokom sastanka svog kabineta, Tramp je tvrdio da Iran neće uspeti u svojoj strategiji odugovlačenja pregovora u nadi da će ga politički oslabiti.

„Mislili su da me mogu iscrpeti čekanjem, znate? Pomislili su, 'Uspećemo, on ima srednjoročne izbore'“, rekao je Tramp. „Ne zanimaju me srednjoročni izbori. Pogledajte šta se desilo sinoć, to je bio uvod. Ljudi to razumeju“, dodao je, misleći na pobedu svog podržanog kandidata na republikanskim preliminarnim izborima za Senat u Teksasu.

Izrazio je uverenje da će SAD uskoro postići sporazum, ali je upozorio da njegova administracija još nije zadovoljna ponuđenim uslovima. „Još nismo zadovoljni time, ali bićemo“, rekao je. „Ili to, ili ćemo jednostavno morati da završimo posao.“

Tramp smatra da je Iran primoran da traži sporazum zbog svoje teške ekonomske situacije. „Njihov ceo ekonomski sistem se raspao“, rekao je. „Oni samo žele da postignu dogovor. Mislim da nemaju izbora".

Nema ukidanja sankcija u zamenu za uranijum

U telefonskom intervjuu za PBS News, a kasnije i na sastanku kabineta, Tramp je posebno odbacio mogućnost da Sjedinjene Države ukinu sankcije Iranu u zamenu za predaju svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

„Ne, ne, nikako. Nema ukidanja sankcija“, odgovorio je kada su ga pitali da li trenutni pregovarački okvir podrazumeva takvu razmenu. „Oni će se odreći svog visoko obogaćenog uranijuma, ali ne zbog ukidanja sankcija. Ne, nikako“, dodao je.