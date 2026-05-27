Slušaj vest

Evropska unija samo glumi želju za pregovorima sa Rusijom o ukrajinskom pitanju, dok u stvarnosti podstiče Kijev da nastavi da se bori, rekao portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

- Te rasprave o pregovorima su neka vrsta kvazisholastike. A njihovi potezi su usmereni isključivo na dalji pritisak da nastave da se bore i da se ni sa kim ne dogovaraju. To je realnost - poručio je Peskov u izjavi za medije.

Vlade EU raspravljaju o tome da li bi bivši predsednik Evropske centralne banke Mario Dragi ili bivša kancelarka Nemačke Angela Merkel mogli da predstavljaju blok u potencijalnim pregovorima sa Vladimirom Putinom, dok ideja ponovnog otvaranja formalnih kanala sa Rusijom uzima maha.

Ruski predsednik Vladimir Putin je, odgovarajući na pitanja novinara, kao poželjnog kandidata naveo bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, ali je istakao da Evropljani sami treba da izaberu lidera kome veruju i koji nije davao oštre izjave na račun Moskve.

Predsednik Rusije je naglasio da je upravo Evropa, a ne Rusija, odustala od pregovora.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaKREMLJ ZNA KOGA NEĆE IZ EU NA PREGOVORIMA SA RUSIJOM! Merc: Mi ćemo sami odlučiti ko će razgovarati sa Moskvom!
Kremlj u Moskvi
Planeta"TEROR PROTIV CIVILA NIJE SNAGA, VEĆ OČAJ" Evropa osudila Rusiju zbog upotrebe balističke rakete "Orešnik" u napadu na Kijev! Oglasili se Ursula, Makron i Merc!
Screenshot 2026-05-24 074403.png
Planeta"BILA BI GREŠKA DA POTCENJUJEMO PUTINA, ALI I SAME SEBE" Angela Merkel kaže da EU mora da se uključi u pregovore o okončanju rata u Ukrajini (FOTO)
profimedia0680250920.jpg
PlanetaAKO ZEMLJE EU DOZVOLE UKRAJINI DA PROPUŠTAJU DRONOVE U NAPADU NA NAS, NEKA SE PRIPAZE! Kremlj poručio komšijama ne "pomažu u terorizmu"
shutterstock_1163151406.jpg
PlanetaNOVIH 60 MILIJARDI EVRA ZA UKRAJINSKU VOJSKU! Evropska unija nastavlja da podržava Kijev
shutterstock_2272616837.jpg