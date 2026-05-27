Evropska unija samo glumi želju za pregovorima sa Rusijom o ukrajinskom pitanju, dok u stvarnosti podstiče Kijev da nastavi da se bori, rekao portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

- Te rasprave o pregovorima su neka vrsta kvazisholastike. A njihovi potezi su usmereni isključivo na dalji pritisak da nastave da se bore i da se ni sa kim ne dogovaraju. To je realnost - poručio je Peskov u izjavi za medije.

Vlade EU raspravljaju o tome da li bi bivši predsednik Evropske centralne banke Mario Dragi ili bivša kancelarka Nemačke Angela Merkel mogli da predstavljaju blok u potencijalnim pregovorima sa Vladimirom Putinom, dok ideja ponovnog otvaranja formalnih kanala sa Rusijom uzima maha.

Ruski predsednik Vladimir Putin je, odgovarajući na pitanja novinara, kao poželjnog kandidata naveo bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, ali je istakao da Evropljani sami treba da izaberu lidera kome veruju i koji nije davao oštre izjave na račun Moskve.

Predsednik Rusije je naglasio da je upravo Evropa, a ne Rusija, odustala od pregovora.