Izraelska vojska je objavila da izvodi vazdušne napade na mete Hezbolaha u Tiru na jugu Libana, pošto je naredila evakuaciju celog grada.

Vojska je stanovnicima rekla da je „primorana da deluje žestoko“ u Tiru jer je naoružana grupa koju podržava Iran prekršila petonedeljno primirje koje su postigle SAD, piše BBC.

Gust crni dim se dizao iznad Tira, jednog od najvećih gradova na jugu Libana, tokom cele srede. Stanovnici su sa užasom posmatrali sa balkona, snimajući scene svojim telefonima, kako snažni izraelski vazdušni napadi tuču grad. Ranije tog dana, libanski mediji su izvestile o nizu izraelskih udara širom južne i istočne doline Beka, u kojima su poginule četiri osobe u gradovima Čukin i Nabatija.

Naredba za evakuaciju i strah stanovnika

Popodne je izraelska vojska naredila svima u Tiru, kao i u palestinskim izbegličkim kampovima i okolnim selima, da odmah napuste to područje i krenu severno od reke Zahrani, oko 40 kilometara od granice.

Ovo je jedna od najopsežnijih naredbi o evakuaciji od početka sukoba. Mnogi stanovnici Tira, uključujući i one koji su ranije raseljeni iz drugih delova južnog Libana, nemaju gde da odu.