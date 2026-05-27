Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Države nadgledati Ormuski moreuz, ali da ga „niko neće kontrolisati“, dodajući da je to deo tekućih pregovora.

Tramp je takođe ponovio svoj stav da SAD „ne razgovaraju o bilo kakvom ublažavanju sankcija“ za Teheran,.

Dok je odgovarao na pitanja na sastanku kabineta, Tramp se takođe osvrnuo na Oman, koji navodno pregovara sa Iranom o koordinaciji upravljanja plovnim putem, rekavši da će se zemlja „morati ponašati kao i svi ostali“.

U posebnom intervjuu za PBS News, američki predsednik je naglasio da Iran neće dobiti ublažavanje sankcija u zamenu za premeštanje svog visoko obogaćenog uranijuma. „Oni će se odreći svog visoko obogaćenog uranijuma ne zbog ublažavanja sankcija. Ne, ne, nikako“, rekao je.

Rubio: Videćemo napredak u narednim danima

Istovremeno, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut „izvestan napredak“ u vezi sa sporazumom sa Iranom. Ponovio je da je „diplomatija uvek prva opcija“, ali je upozorio da predsednik Tramp ima „druge opcije“ ako se ne postigne dogovor.

„Ako se može postići sporazum, želimo da se postigne. Mislim da je postignut izvestan napredak i interesovanje, i videćemo u narednih nekoliko sati i dana da li se može postići napredak“, rekao je Rubio novinarima. Dodao je da bi Vašington „više voleo pregovarački, diplomatski put“.