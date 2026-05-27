Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Države nadgledati Ormuski moreuz, ali da ga „niko neće kontrolisati“, dodajući da je to deo tekućih pregovora.

Tramp je takođe ponovio svoj stav da SAD „ne razgovaraju o bilo kakvom ublažavanju sankcija“ za Teheran,.

Dok je odgovarao na pitanja na sastanku kabineta, Tramp se takođe osvrnuo na Oman, koji navodno pregovara sa Iranom o koordinaciji upravljanja plovnim putem, rekavši da će se zemlja „morati ponašati kao i svi ostali“.

U posebnom intervjuu za PBS News, američki predsednik je naglasio da Iran neće dobiti ublažavanje sankcija u zamenu za premeštanje svog visoko obogaćenog uranijuma. „Oni će se odreći svog visoko obogaćenog uranijuma ne zbog ublažavanja sankcija. Ne, ne, nikako“, rekao je.

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Rubio: Videćemo napredak u narednim danima

Istovremeno, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut „izvestan napredak“ u vezi sa sporazumom sa Iranom. Ponovio je da je „diplomatija uvek prva opcija“, ali je upozorio da predsednik Tramp ima „druge opcije“ ako se ne postigne dogovor.

„Ako se može postići sporazum, želimo da se postigne. Mislim da je postignut izvestan napredak i interesovanje, i videćemo u narednih nekoliko sati i dana da li se može postići napredak“, rekao je Rubio novinarima. Dodao je da bi Vašington „više voleo pregovarački, diplomatski put“.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaRASTE NAPETOST NA BLISKOM ISTOKU! Iran predstavio novu mapu Ormuskog moreuza - ovo se Amerikancima neće dopasti
shutterstock_1424698355.jpg
PlanetaAMERIČKA VOJSKA: Ne pružamo pomoć brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz
x AP Information Technician Second .jpg
Planeta"AMERIKA KRŠI PRIMIRJE"! Iran: Ponašanje SAD ponovo razotkrilo zle namere, nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora!
Ormuski moreuz
PlanetaTO JE TO, IRAN OBJAVIO DA JE AMERIKA PREKRŠILA PREKID VATRE! Oglasila se Revolucionarna garda, Teheran hitno šalje pregovarača u Katar da izvuče 24 MILIJARDE $
Iran OpenAI (2) copy.jpg
PlanetaIRAN OBJAVIO DA JE POSTIGNUT DOGOVOR O VEĆEM DELU SPORNIH PITANJA! Teheran saopštio nova pravila za Ormuski moreuz (VIDEO)
Iran Teheran