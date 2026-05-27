Američki ministar rata Pit Hegsetizjavio je danas da obaveštajni podaci ukazuju da američka blokada nanosi veliku štetu Iranu.

Iako su SAD obustavile veći deo ključnih borbenih operacija zbog primirja sa Iranom, američke snage i dalje blokiraju pristup iranskim lukama u Persijskom zalivu, prenosi Skaj njuz.

"Uveli smo blokadu. Oni nisu uspeli da unesu ili iznesu bilo šta iz iranskih luka. Znamo na osnovu obaveštajnih podataka da je njihova ekonomija u problemima. To ih dovodi za pregovarački sto", rekao je Hegset na sastanku kabineta.

Hegset tvrdi da je Iran nije u poziciji da može da obnovi zalihe raketa, dronova i mornaričke flote što je navelo iranske lidere da dođu za pregovarački sto.

On je ponovio Trampove pretnje rekavši da će Iran morati da odustane od nuklearnog oružja "ili će posao morati da završi američka vojska".

Kurir.rs/Skaj njuz

