Odbegli bik izazvao je pravi haos u Istanbulu nakon što je razbio izlog i uleteo u jednu berbernicu, zbog čega su radnici i mušterije u panici pokušavali da pobegnu na sigurno.

Incident se dogodio uoči velikog muslimanskog praznika Kurban-bajrama, u periodu kada se širom Turske pripremaju životinje za tradicionalno klanje.

Podivljala životinja probila je stakleni izlog i ušla u unutrašnjost salona, a prisutni građani pokušavali su da se sklone iza stolica i nameštaja kako bi izbegli povrede.

Kako prenosi turska novinska agencija Haber, bik je pričinio veliku materijalnu štetu pre dolaska nadležnih službi.

Nakon potere kroz gradske ulice, ekipe lokalnih službi uspele su uz pomoć specijalne opreme da savladaju i uhvate životinju.

Snimci incidenta ubrzo su se proširili društvenim mrežama, dok su lekari potvrdili da nije bilo teže povređenih. Nekoliko osoba zadobilo je lakše posekotine od razbijenog stakla i pretrpelo veliki šok.

Kurir.rs/Haber

