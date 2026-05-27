Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen razgovarala je danas sa ukrajinskim predsednikom Volodirom Zelenskim o punoj podršci EU Ukrajini.

"U telefonskom razgovoru sa predsednikom Zelenskim, ponovila sam punu podršku Evrope Ukrajini, dok Rusija udvostručuje svoj brutalni agresivni rat", navela je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži X.

Protivvazdušna odbrana je među najhitnijim odbrambenim prioritetima Evrope, a Ukrajina će biti u potpunosti uključena u te napore, izjavila je predsednica EK, dodajući da će zajam za podršku Ukrajini dati vitalni doprinos.

"Samo ove godine, obezbediće se 28,3 milijarde evra kako bi se pokrile vojne potrebe Ukrajine. Takođe smo razgovarali o putu Ukrajine ka članstvu u EU", rekla je Fon der Lajen.

Ursula Fon der Lajen Foto: Leszek Szymanski/PAP

Prema podacima Saveta EU, Evropa je od početka rata pružila Ukrajini pomoć u ukupnom iznosu većem od 135 milijardi evra koja obuhvata finansijsku, vojnu, humanitarnu i ekonomsku podršku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji mora biti potpuno i ravnopravno, istakavši da je potrebno otvoriti klastere.

Zelenski je prethodno uputio pismo liderima zemalja članica EU u kojem je naveo da je nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo u EU nepravedan, jer bi ostavio Kijev bez glasa unutar bloka.