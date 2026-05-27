Sjedinjene Američke Države moraju sprečiti da ijedan slučaj ebole uđe u zemlju iz Demokratske Republike Kongo, gde je od epidemije do sada obolelo 900 ljudi, a sumnja se na 220 smrtnih slučajeva, izjavio je u sredu američki državni sekretar Marko Rubio, piše Rojters.

„Ne možemo i nećemo dozvoliti da ijedan slučaj ebole uđe u Sjedinjene Države“, rekao je Rubio predsedniku Donaldu Trampu na sastanku kabineta.

Napori za suzbijanje u Africi

Rubio je objasnio da američke agencije, uključujući Stejt department, Centre za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Ministarstvo zdravlja, ulažu velike napore u borbi protiv krize na terenu. Istakao je da je Vašington pojačao pomoć pogođenim zemljama, pre svega DR Kongu, kako bi se osiguralo da se epidemija obuzda u samom izvoru.

Uvedena ograničenja putovanja

Kao meru predostrožnosti, američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) su prošle nedelje uveli 30-dnevnu zabranu ulaska putnicima koji su u poslednjih 21 dan bili u DR Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu. Mera se odnosi i na stalne stanovnike, takozvane nosioce zelene karte. Pored toga, putnici iz ovih zemalja podležu dodatnom pregledu na tri američka aerodroma.