Curenje obaveštajnih informacija otkrilo je razlog zbog kojeg je pregovarački proces predsednika Donalda Trampa sa Iranom skliznuo u apsurd i počeo da liči na "sitkom“"

Anonimni američki zvaničnici, koji su govorili za CBS News, tvrde da se pregovori odugovlače zato što se iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamneikrije na tajnoj lokaciji, a svaka komunikacija mora da prolazi kroz komplikovanu mrežu kurira kako bi stigla do njega, prenosi Daily Beast.

"Gledati kako pokušavaju da smisle način da razgovaraju jedni s drugima gotovo je kao da gledamo sitkom. Potpuno su iscrpljeni“, rekao je jedan američki zvaničnik za CBS News.

Čak ni visoki zvaničnici ne znaju gde se Modžtaba Hamnei krije, kako bi ga zaštitili od sudbine njegovog oca. Verski vođa se povukao u ilegalu nakon što su američki i izraelski napadi ubili njegovog oca, Alija Hamneija, prvog dana Operacije "Epski bes", 28. februara.

Tramp ne može da zaustavi rat koji je započeo bez jasnog razloga jer pregovarači ne mogu da stupe u kontakt sa iranskim vođom, koji se krije upravo zbog tog rata.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je Modžtaba preneo samo opšte smernice svojih namera, pa njegovi podređeni moraju da prosleđuju detalje kroz kafkijansku mrežu komunikacije, što dovodi do bolno sporog napretka.

"Zato čujete izjave poput: ‘Vrhovni vođa je prihvatio okvir sporazuma’ ili ‘Čekamo odgovor o konačnim tačkama dogovora.’ Svaka informacija koju dobije već je zastarela, a njegovi odgovori kasne", rekao je jedan zvaničnik.

Upravo je to bilo opravdanje državnog sekretara Marka Rubija, koji se u ponedeljak ujutru obraćao iz Indije. Okrivljujući Teheran za spor tempo pregovora o okončanju rata, rekao je:

"Morate da sačekate odgovor, a iranskom sistemu treba malo više vremena da odgovori. Pogledajte, predsednik neće sklopiti loš sporazum… ne žuri mu se".

Modžtaba Hamnei Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp je rekao da će sukob biti završen u roku od "četiri do šest nedelja". Sada ulazi u svoju dvanaestu nedelju. Čini se da je proces frustrirao američke zvaničnike, ali je Tramp poručio pregovaračima "da ne žure".

"Blokada će ostati na snazi dok se ne postigne, sertifikuje i potpiše sporazum. Obe strane moraju da odvoje vreme i da ga urade kako treba. Ne sme biti grešaka!", objavio je on na Truth Social u nedelju.

Međutim, Rojters je izvestio da je Rubio u ponedeljak rekao da bi SAD uskoro mogle biti spremne da potpuno napuste diplomatiju i istraže "alternative".

Dve strane ostaju podeljene oko nekoliko pitanja, uključujući iranski nuklearni program, izraelski rat u Libanu protiv milicije Hezbolaha koju podržava Iran i zahteve Teherana za ublažavanje sankcija i pristup desetinama milijardi dolara prihoda od nafte zamrznutih u inostranstvu.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je Rojtersu da je Iran "u principu" pristao da ponovo otvori Ormuski moreuz u zamenu za ukidanje pomorske blokade od strane SAD, kao i da eliminiše teheranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.